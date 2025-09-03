"Prinţişorul Craiovei", o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: "Vechituri" - Antena Sport

Închide meniul
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”

Publicat: 3 septembrie 2025, 12:59

“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
“Prinţişorul Craiovei” a făcut o nouă aroganţă de mii de euro. Adrian Mititelu Jr s-a afişat îmbrăcat în haine de mii de euro, pe conturile oficiale de socializare.

Adrian Mititelu Jr a revenit din vacanţa pe care şi-a făcut-o în New York, cu ocazia zilei sale de naştere. El a sărbătorit împlinirea vârstei de 29 de ani peste Ocean, fiind înconjurat de lux şi opulenţă (vezi galeria foto de la finalul articolului).

“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro

Adrian Mititelu Jr s-a fotografiat la un restaurant de lux de pe Şoseaua Nordului, din Bucureşti. El purta un outfit care valora peste 2000 de euro.

Concret, tricoul pe care îl purta în cea mai recent postată fotografie costa aproape 1000 de euro, fiind cumpărat de la un brand celebru. De la aceeaşi firmă, “Prinţişorul Craiovei” şi-a achiziţionat şi papucii, pe care de asemenea a plătit cel puţin 1000 de euro, după cum arată site-ul oficial al brandului de lux.

Totodată, Adrian Mititelu Jr avea în fundal două maşini de lux, cu preţuri de peste 100.000 de euro: “Mi-am cumpărat câteva lucruri de la un magazin de vechituri”, a fost mesajul care a însoţit fotografia postată de fiul lui Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu Jr pare că a dat uitării problemele uriaşe cu care s-a confruntat echipa tatălui său. FCU Craiova a fost retrogradată în Liga a 3-a, în această vară, însă a dat lovitura prin transferul lui Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev.

“Prințișorul Craiovei”, mărturisiri teribile despre adevărata dramă din familia lui

Mititelu Jr a rememorat cel mai greu moment prin care a trecut alături de tatăl său, atunci când echipa din Craiova a fost dezafiliată. A urmat o perioadă extrem de dificilă pentru milionarii români.

“Vreau să vă spun o scurtă poveste, o întâmplare reală despre familia mea. În 2011 am fost ‘uciși’ și ‘îngropați’ de Federația de Fotbal din România. Am trăit cu 50 de euro pe săptămână, timp de cinci ani! Nu renunțați niciodată. Familia mea a făcut atât de multe eforturi… au sacrificat totul pentru această echipă. Doar gândiți-vă la noi, la povestea noastră! Suntem nebuni pentru fotbal.

Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentulCopilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
Vă rugăm, continuați această poveste frumoasă. Nu fiți cei care o ucid! Voi sunteți echipa, sunteți o parte din poveste“, a declarat Adrian Mititelu Jr, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a clubului.

 

