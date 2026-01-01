Anthony Joshua a fost externat din spitalul din Lagos, unde a fost internat după un grav accident rutier - Antena Sport

Fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua a fost externat, miercuri, din spitalul din Lagos, Nigeria, unde era internat după un accident rutier în care doi dintre apropiaţii săi au murit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Anthony Joshua a părăsit spitalul la sfârşitul după-amiezii, cu inima grea şi îndurerat de pierderea celor doi prieteni apropiaţi, dar a fost declarat apt din punct de vedere medical să se recupereze acasă”, au declarat, miercuri seară, într-un comunicat comun purtătorii de cuvânt ai statelor Ogun şi Lagos, din Nigeria.

Accidentul boxerului britanic a avut loc luni dimineaţă în oraşul Makun, pe autostrada care leagă Lagos, capitala economică, de Ibadan, un oraş din sud-vestul ţării. Maşina în care se afla Joshua „pare să fi depăşit viteza permisă pe acest tronson, iar (şoferul) a pierdut controlul în timpul unei manevre de depăşire, lovind un camion care era oprit pe marginea drumului”, potrivit unui comunicat al Corpului Federal de Siguranţă Rutieră din Nigeria.

Joshua, în vârstă de 36 de ani, se afla în vacanţă în ţara natală a părinţilor săi. Pe 20 decembrie, l-a învins prin KO pe youtuberul devenit boxer Jake Paul, într-un meci organizat de Netflix cu mijloace exagerate, pentru un premiu estimat la 184 de milioane de dolari (156 de milioane de euro).

Campion olimpic la Londra în 2012 şi fost rege al categoriei grele, Joshua a înregistrat mai multe înfrângeri care i-au afectat palmaresul, ultima în septembrie 2024 împotriva compatriotului său Daniel Dubois.