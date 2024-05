Răsturnare de situaţie despre cauza morții alpinistului Gabriel Tabără, pe muntele Everest: "Nu poate fi vorba despre asta!" - Antena Sport

„De mic am început să urc pe munte. Primele amintiri le am de la 10 ani, când urcam pe Jepii Mici cu părinţii mei„, povestea Gabi Tabără în 2022, într-un interviu pentru paginademedia.ro.

El ştia că riscurile sunt unele uriaşe şi chiar asistase la o tragedie care îl marcase.

„Riscuri există. Eu chiar glumeam cu colegii, când am plecat, că există o probabilitate să nu mă întorc.

Am trecut şi pe lângă cazuri fatale. Am văzut pe viu un alpinist decedat, am trecut la jumătate de metru de el. Era adus de şerpaşi. A fost o combinaţie nefericită de infarct şi edem cerebral, când se umflă creierul din cauza presiunii foarte scăzute. E prima dată când am văzut un caz fatal, dar trebuie să ai o pregătire mentală bună, să treci peste„, a mai spus atunci Tabără.