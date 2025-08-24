Românul care a făcut 1.35 milioane dolari din 33 de dolari, uluit de Ion Ţiriac: "Nu l-a interesat niciodată" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 10:36

Ion Ţiriac / Profimedia Images

Ionel Anton, care în 2011 s-a clasat pe locul 3 în Main Event-ul PCA Bahamas, încasând 1.35 milioane de dolari, l-a lăudat fără menajamente pe Ion Ţiriac. Anton se calificase în Main Event-ul PCA Bahamas dintr-un satelit de 33 de dolari.

La câteva luni distanţă după cel mai mare premiu din cariera lui de jucător de poker, Ionel Anton se clasa pe 2 în turneul Six Handed (n.r: cu 6 jucători la masă), de 2.500 de dolari, de la World Series of Poker, încasând 428.140 de dolari. Anton a fost foarte aproape de a deveni primul jucător român cu o brăţară WSOP.

Ionel Anton a încasat, din premiile de la turneele de poker, 2.187.379 de dolari, potrivit hendonmob.com.

Ionel Anton, despre Ion Ţiriac: “De mulţi ani, nu se mai gândeşte la bani şi la imagine”

Ionel Anton se ocupă şi cu afaceri şi are şi acţiuni caritabile. Recent, a anunţat că le va oferi unor copii experienţe VIP la meciuri de fotbal.

”(n.r.: Ce milionar v-a impresionat?) Domnul Țiriac. Prin tot ceea ce face. În primul rând, face cum simte, și pe urmă își pune creierul la contribuție. De mulți ani, Ion nu se mai gândește la câți bani câștigă, și nici la imagine.

Nu l-a interesat niciodată, pentru că și-a construit imaginea când trebuia. Ca să înțelegi, imaginea lui în Germania, acum 30 de ani, nu o să o aibă niciun președinte al României în următorii 100 de ani. Și nici onoarea sau cuvântul său”, a spus Ionel Anton, la Un Podcast.

Ion Ţiriac are o avere estimată de Forbes la 2.3 miliarde de dolari. Fost jucător de tenis profesionist, Ion Ţiriac a fost, după încheierea carierei de jucător de tenis, manager pentru Guillermo Villas şi, ulterior, Boris Becker. După Revoluţia din 1990, Ion Ţiriac s-a implicat în numeroase afaceri. A investit în domeniul bancar, vânzându-şi participaţia la banca ce îi purta numele către Unicredit pentru 1.2 miliarde de dolari. Ţiriac s-a implicat în asigurări, a fost dealer auto, în retail (a fost acţionar la METRO), turnee de tenis (a fost proprietarul turneului de la Madrid).

Ion Ţiriac spunea în trecut că a renunţat să se mai ocupe de afaceri, lăsându-l pe fiul său cel mare, Ion-Alexandru Ţiriac, să le gestioneze. Ion Ţiriac afirma că se mai ocupă doar de proiectele fundaţiei. Ion Ţiriac le-a oferit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Ion Ţiriac
Ion Ţiriac
Ion Ţiriac
Ion Ţiriac
