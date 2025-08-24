Românul care a făcut 1.35 milioane dolari din 33 de dolari, uluit de Ion Ţiriac: "Nu l-a interesat niciodată" - Antena Sport

Ionel Anton, care în 2011 s-a clasat pe locul 3 în Main Event-ul PCA Bahamas, încasând 1.35 milioane de dolari, l-a lăudat fără menajamente pe Ion Ţiriac. Anton se calificase în Main Event-ul PCA Bahamas dintr-un satelit de 33 de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La câteva luni distanţă după cel mai mare premiu din cariera lui de jucător de poker, Ionel Anton se clasa pe 2 în turneul Six Handed (n.r: cu 6 jucători la masă), de 2.500 de dolari, de la World Series of Poker, încasând 428.140 de dolari. Anton a fost foarte aproape de a deveni primul jucător român cu o brăţară WSOP.

Ionel Anton a încasat, din premiile de la turneele de poker, 2.187.379 de dolari, potrivit hendonmob.com.

Ionel Anton, despre Ion Ţiriac: “De mulţi ani, nu se mai gândeşte la bani şi la imagine”

Ionel Anton se ocupă şi cu afaceri şi are şi acţiuni caritabile. Recent, a anunţat că le va oferi unor copii experienţe VIP la meciuri de fotbal.

”(n.r.: Ce milionar v-a impresionat?) Domnul Țiriac. Prin tot ceea ce face. În primul rând, face cum simte, și pe urmă își pune creierul la contribuție. De mulți ani, Ion nu se mai gândește la câți bani câștigă, și nici la imagine.