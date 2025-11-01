Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: "E umilitor" - Antena Sport

“În cele mai mari aeroporturi din lume se procedează astfel şi nu se plânge nimeni”, a comentat un internaut.

Ca jucător, Marcel Puşcaş a evoluat pentru FC Bihor, Steaua, Rapid, CS Târgovişte şi Steaua Mizil. A evoluat într-un meci pentru naţionala României, în 1983. Puşcaş le-a antrenat pe CS Târgovişte şi Rapid după ce şi-a încheiat cariera de fotbalist.

La alegerile din martie 2014 de la FRF, Marcel Puşcaş a candidat pentru şefia Federaţiei, dar a renunţat în timpul cursei în favoarea lui Răzvan Burleanu. Burleanu, care avea să devină preşedinte al FRF, l-a cooptat în echipa lui. Ulterior Marcel Puşcaş a părăsit Federaţia. A candidat şi în 2018 la alegerile FRF, fiind învins de Răzvan Burleanu.

Marcel Puşcaş a fost căsătorit între 2000 şi 2003 cu cântăreaţa Luminiţa Anghel. Cei doi au adoptat un copil, David Puşcaş, care a devenit şi el un cunoscut personaj monden.