Românul celebru s-a revoltat după ce a fost pus să se descalţe în aeroport: "E umilitor" - Antena Sport

Marcel Puşcaş (65 de ani), fostul preşedinte de la Ceahlăul şi de la FCU Craiova, a răbufnit pe pagina sa de Facebook după ce a fost pus să se descalţe în aeroport.
Puşcaş a considerat experienţa drept una umilitoare şi a transmis un mesaj vehement pe contul lui.
Marcel Puşcaş, revoltat că a fost pus să se descalţe în aeroportul Otopeni
“LA AEROPORTUL OTOPENI, DESCĂLȚAAAREA!!!
Fac parte din rândul celor 3 miliarde de “zburători” anual din lume, puși să se descalțe în aeroporturi în numele “antiterorismului”!
E umilitor, dar planeta e fericită!
Oare cine a decis prosteala, dacă tot ai trecut printr-un detector?
Nici măcar eventualul miros al picioarelor nu mai contează!🥲🤣“, a scris Marcel Puşcaş, pe Facebook.
“În cele mai mari aeroporturi din lume se procedează astfel şi nu se plânge nimeni”, a comentat un internaut.
Ca jucător, Marcel Puşcaş a evoluat pentru FC Bihor, Steaua, Rapid, CS Târgovişte şi Steaua Mizil. A evoluat într-un meci pentru naţionala României, în 1983. Puşcaş le-a antrenat pe CS Târgovişte şi Rapid după ce şi-a încheiat cariera de fotbalist.
La alegerile din martie 2014 de la FRF, Marcel Puşcaş a candidat pentru şefia Federaţiei, dar a renunţat în timpul cursei în favoarea lui Răzvan Burleanu. Burleanu, care avea să devină preşedinte al FRF, l-a cooptat în echipa lui. Ulterior Marcel Puşcaş a părăsit Federaţia. A candidat şi în 2018 la alegerile FRF, fiind învins de Răzvan Burleanu.
Marcel Puşcaş a fost căsătorit între 2000 şi 2003 cu cântăreaţa Luminiţa Anghel. Cei doi au adoptat un copil, David Puşcaş, care a devenit şi el un cunoscut personaj monden.
