Dennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie - Antena Sport

Peter Bosz îi dă credit lui Dennis Man, pe care l-a trimis din primul minut în meciul lui PSV cu Fortuna Sittard.
Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, Peter Bosz a declarat atunci că nimeni nu trebuie să se mai îndoiască de valorea românului. „Dennis Man a avut prima mare șansă a meciului, ceea ce doar a anunțat că urma să aibă o evoluție fenomenală. După un început dificil la PSV, românul a reușit să convingă. Evoluția a fost încununată de golul minunat de 4-1”, a declarat Bosz, după meci.
Şi din câte se pare, răbdarea antrenorului se confirmă. La meciul cu Fortuna Sittard, Dennis Man a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Saibari (min. 17). El a reuşit să şi marcheze în finalul primei reprize (min. 45+3).
- Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”
- Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!
- Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute
- E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa
- Edi Iordănescu, făcut praf în Polonia: “Un tipic plângăcios. S-a lăsat impresia că e un martir”