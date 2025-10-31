Dennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 21:31

Dennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie

Dennis Man, în tricoul lui PSV - Profimedia Images

Peter Bosz îi dă credit lui Dennis Man, pe care l-a trimis din primul minut în meciul lui PSV cu Fortuna Sittard.

Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, Peter Bosz a declarat atunci că nimeni nu trebuie să se mai îndoiască de valorea românului. „Dennis Man a avut prima mare șansă a meciului, ceea ce doar a anunțat că urma să aibă o evoluție fenomenală. După un început dificil la PSV, românul a reușit să convingă. Evoluția a fost încununată de golul minunat de 4-1”, a declarat Bosz, după meci.

Şi din câte se pare, răbdarea antrenorului se confirmă. La meciul cu Fortuna Sittard, Dennis Man a pasat decisiv la primul gol al partidei, marcat de Saibari (min. 17). El a reuşit să şi marcheze în finalul primei reprize (min. 45+3).

 

 

