Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! "Trebuie să termin asta până vara viitoare". Sute de mii de români au motive de bucurie - Antena Sport

Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie

Publicat: 31 octombrie 2025, 13:31

Ion Ţiriac e pregătit pentru un nou proiect şi de data asta e vorba despre unul de suflet, pentru că ar urma să se finalizeze la Braşov, oraşul natal al miliardarului român.

Ţiriac a avut o primă întâlnire cu George Scripcaru, primarul Braşovului, pentru a pune la punct toate detaliile legate de construirea unui complex sportiv, care ar fi firmat dintr-un patinoar, o sala de judo şi scrimă, o pistă de atletism, terenuri de tenis şi de minifotbal.

Ion Ţiriac, proiect de suflet la Braşov

În cadrul parteneriatului dintre cele două părţi, Primăria ar urma să pună la dispoziţie terenul şi infrastructura, în timp ce toate costurile aferente ar fi acoperite de Fundaţia Ion Ţiriac. Ar deveni un complex de care s-ar putea bucura cei peste 200.000 de locuitori ai Braşovului.

“Trebuie să prind treaba asta şi să o termin până vara viitoare”, a afirmat Ion Ţiriac, citat de digisport.ro. Pentru miliardar, va urmă o nouă întâlnire cu autorităţile, săptămâna viitoare.

„Am ajuns să identificăm soluții privind un amplasament, care să fie participarea noastră la acest parteneriat pentru infrastructură sportivă – hochei, judo, scrimă și alte sporturi. Domnul Țiriac vine cu propuneri să creăm o infrastructură sportivă pentru copii, noi să venim cu cota noastră de participare, cu amplasamentul și infrastructura pentru investiția respectivă.

Săptămâna viitoare vom avea o altă întâlnire, cu proiectanții, cu specialiștii, cu tehnicienii, în așa fel încât să mai facem încă un pas în privința asta, pentru a putea dezvolta parteneriatul pe care îl dorim să-l facem cu Fundația Ion Țiriac. Avem mai multe variante de amplasament pe care le-am pus la dispoziție.

Cred că săptămâna viitoare o să ajungem la o concluzie și o să avem o soluție pentru activitățile sportive din interior – hochei, judo, scrimă, dar și în aer liber, iar zona să poată asigura și alte activități de agrement pentru copiii, dar și pentru adulți”, a dezvăluit şi George Scripcaru.

