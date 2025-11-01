Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: "Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!" - Antena Sport

Gigi Becali a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj, dar încă nu este mulţumit în totalitate de fotbaliştii trimişi pe teren. Dacă de Olaru, chiar dacă a marcat două goluri, patronul a declarat că încă nu este la nivelul de anul trecut, alţi patru fotbalişti au fost luaţi în colimator. Este vorba de Lixandru, Şut, Radunovic şi Ngezana.

“Lixandru și Șut încă nu-mi place de ei. Noi am câștigat că așa a fost să câștigăm, dar Lixandru a dat pasă de gol. Fotbalul nu stă într-o singură fază de poartă”, a fost declaraţia lui Gigi Becali. El a continuat, susţinând că în realitate sunt patru fotbalişti care sunt “slabi”.

“Lixandru, Șut, Radunovic, Ngezana. Sunt patru jucători care nu sunt la nivel. Sunt la nivel foarte jos, slabi! Şut trebuie să rupă banca, să-i fie frică! Nu pot, că nu avem pe cine! Să joace de frică! Acum nu mai depăşeşti cenrul terenului, înseamnă că nu mai are ambiţie. Păi te fac eu, rupi banca!”, a declarat nervos Becali, pentru Prima TV.