Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: "Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: “Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!”

Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: “Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!”

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 22:59

Comentarii
Gigi Becali a criticat patru fotbalişti şi la victorie: Slabi! Trebuie să rupă banca, să joace de frică!

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Universitatea Cluj, dar încă nu este mulţumit în totalitate de fotbaliştii trimişi pe teren. Dacă de Olaru, chiar dacă a marcat două goluri, patronul a declarat că încă nu este la nivelul de anul trecut, alţi patru fotbalişti au fost luaţi în colimator. Este vorba de Lixandru, Şut, Radunovic şi Ngezana.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Lixandru și Șut încă nu-mi place de ei. Noi am câștigat că așa a fost să câștigăm, dar Lixandru a dat pasă de gol. Fotbalul nu stă într-o singură fază de poartă”, a fost declaraţia lui Gigi Becali. El a continuat, susţinând că în realitate sunt patru fotbalişti care sunt “slabi”.

“Lixandru, Șut, Radunovic, Ngezana. Sunt patru jucători care nu sunt la nivel. Sunt la nivel foarte jos, slabi! Şut trebuie să rupă banca, să-i fie frică! Nu pot, că nu avem pe cine! Să joace de frică! Acum nu mai depăşeşti cenrul terenului, înseamnă că nu mai are ambiţie. Păi te fac eu, rupi banca!”, a declarat nervos Becali, pentru Prima TV.

FCSB a reușit o victorie clară pe terenul celor de la Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana en-titre a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Murgia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
23:55
Mihai Stoica, stupefiat după victoria FCSB-ului cu “U” Cluj: “E ireal”
23:55
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica 0-3. “Vulturii” lui Mourinho se apropie de rivale
23:26
Elias Charalambous l-a remarcat după 2-0 cu U Cluj: „Suntem fericiți că se descurcă bine”
23:18
Florin Cernat, director sportiv de la FCSB! De ce mai depinde mutarea? Gigi Becali: “Nu fac asta”
23:17
FCSB are pe masă o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunțul făcut de Gigi Becali
23:15
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte: „Meciul s-a terminat după neglijența lui”
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 El este înlocuitorul lui Patrick Vieira la Genoa! Decizia luată de Dan Șucu 6 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului