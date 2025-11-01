Carolina Hurricanes - Boston Bruins se joacă ACUM în AntenaPlay. Duel tare în Conferinţa de Est - Antena Sport

Închide meniul
Carolina Hurricanes – Boston Bruins se joacă ACUM în AntenaPlay. Duel tare în Conferinţa de Est
Carolina Hurricanes – Boston Bruins se joacă ACUM în AntenaPlay. Duel tare în Conferinţa de Est

1 noiembrie 2025, 19:00

Morgan Geekie / Profimedia

Meciul dintre Carolina Hurricanes şi Boston Bruins din TD Garden va fi transmis LIVE în AntenaPLAY, de la ora 19:00. Boston caută a treia victorie la rând pe teren propriu, în timp ce Carolina începe un scurt road-trip, TD Garden fiind prima oprire.

Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două echipe în actualul sezon. Ele se vor mai întâlni de două ori, pe 17 noiembrie şi pe 7 aprilie.

Update: A început meciul din TD Garden.

Sezonul trecut, Carolina Hurricanes şi-a câştigat ambele meciuri disputate pe teren propriu. Primul, disputat tot pe 1 noiembrie, a fost câştigat de Canes cu 8-2, în timp ce al doilea meci a fost câştigat cu 3-2. Ultimul meci, cel din TD Garden, a fost câştigat de Boston cu 5-1.

David Pastrnak, cu 7 puncte (3 goluri şi 4 pase) şi Morgan Geekie (6 goluri) sunt cei mai în formă jucători de la Boston Bruins. De partea cealaltă, Jackson Blake, Sebastian Aho şi Nikolaj Ehlers sunt cei mai în formă jucători de la Canes.

