A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: "Asta-i România!" - Antena Sport

Ionuţ Panțîru a câștigat două titluri cu FCSB, o Cupă a României și o Supercupă, dar toate astea au rămas doar amintiri. Acum, fundaşul joacă în prezent la CS Tunari, în liga secundă, pe un salariu de nimic în comparaţie cu cât câştiga în vremurile bune. În perioada în care evolua la FCSB, în vârful carierei, el a fost cotat la 1 milion de euro, acum el câştigă un salariu de 75 de milioane de lei vechi. Panțîru a plecat de la FCSB în ianuarie 2025 și a ajuns la FC Voluntari. Apoi acesta a semnat cu CS Tunari și a transmis că încasează 1.500 de euro lunar, în condițiile în care la formația condusă de Gigi Nețoiu avea un contract de peste 12.000 de euro.

„Acum am plecat de la 12.000 de euro salariu pe lună la 1.500 de euro. Anul ăsta aveam 12.000 de euro pe lună, iar începând de anul viitor îmi creștea la 13.000. Dar eu trebuia să stau încă doi ani la Liga 3 să joc, pentru că oamenii când vor să rezilieze cu tine te forțează prin diferite chestii. Cine mă mai lua pe mine după doi ani de Liga 3? Aveam contul plin, dar banii oricum circulă”, a spus Panțîru.

El a recunoscut pe ce salariu joacă acum: “Da, 75 de milioane de lei vechi. Asta-i țara. Te uiți la salarii de afară și la salariile din Liga 1 de la noi. Și fotbalul e la alt nivel, dar mi se par diferențele prea mari. De la 10 milioane de euro la 300.000 de euro pe an”, a transmis Ionuț Panțîru, conform prosport.ro.