Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: "Asta-i România!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!”

A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!”

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 20:41

Comentarii
A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: Asta-i România!

Fotbalistii stelisti Ionut Pantiru, Valentin Gheorghe, Octavian George Popescu, Valentin Cretu, David Raul Miculescu, Eduard Gabriel Radaslavescu si Mihai Daniel Lixandru

Ionuţ Panțîru a câștigat două titluri cu FCSB, o Cupă a României și o Supercupă, dar toate astea au rămas doar amintiri. Acum, fundaşul joacă în prezent la CS Tunari, în liga secundă, pe un salariu de nimic în comparaţie cu cât câştiga în vremurile bune. În perioada în care evolua la FCSB, în vârful carierei, el a fost cotat la 1 milion de euro, acum el câştigă un salariu de 75 de milioane de lei vechi. Panțîru a plecat de la FCSB în ianuarie 2025 și a ajuns la FC Voluntari. Apoi acesta a semnat cu CS Tunari și a transmis că încasează 1.500 de euro lunar, în condițiile în care la formația condusă de Gigi Nețoiu avea un contract de peste 12.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Acum am plecat de la 12.000 de euro salariu pe lună la 1.500 de euro. Anul ăsta aveam 12.000 de euro pe lună, iar începând de anul viitor îmi creștea la 13.000. Dar eu trebuia să stau încă doi ani la Liga 3 să joc, pentru că oamenii când vor să rezilieze cu tine te forțează prin diferite chestii. Cine mă mai lua pe mine după doi ani de Liga 3? Aveam contul plin, dar banii oricum circulă”, a spus Panțîru.

El a recunoscut pe ce salariu joacă acum: “Da, 75 de milioane de lei vechi. Asta-i țara. Te uiți la salarii de afară și la salariile din Liga 1 de la noi. Și fotbalul e la alt nivel, dar mi se par diferențele prea mari. De la 10 milioane de euro la 300.000 de euro pe an”, a transmis Ionuț Panțîru, conform prosport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar
Fanatik.ro
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar
21:31
Dennis Man, pasă de gol la PSV. O nouă evoluţie de senzaţie
21:28
Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal
21:15
Mihai Stoica i-a cerut lui Gigi Becali o schimbare radicală la FCSB: “Nu-ţi permiţi”
21:09
Daniel Pancu, în tribună la Dinamo – CFR Cluj! Iuliu Mureșan nu a venit la stadion
21:05
LIVE TEXTDinamo – CFR Cluj 0-0. Ocazii uriaşe de ambele părţi!
20:54
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului