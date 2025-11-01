Gigi Becali a spus cu cine a ținut în Dinamo - CFR Cluj: „Eu vedeam într-un fel, Meme în alt fel” - Antena Sport

Universitatea Cluj nu a avut replică în fața campioanei en-titre FCSB, care a făcut un meci solid în etapa cu numărul 15 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a controlat disputa și s-a impus cu scorul de 2-0.
A fost a treia victorie la rând pentru formația roș-albastră în toate competițiile, a doua în campionatul intern. Darius Olaru a fost erou pentru oaspeți și a fost lăudat la scenă deschisă de patronul Gigi Becali.
Gigi Becali nu se sperie de prezența lui Dinamo în play-off
FCSB a bifat a doua victorie consecutivă în campionat și a egalat-o pe Oțelul, formație aflată pe ultimul loc ce duce în play-off. Darius Olaru a fost cel mai bun jucător de pe teren, el reușind să marcheze ambele goluri ale echipei sale.
Campioana României a profitat și de superioritatea numerică, după ce Alessandro Murgia a fost eliminat aproape de finalul primei reprize, după două cartonașe galbene încasate în patru minute. După fluierul final, patronul FCSB a explicat pe cine a favorizat în Dinamo – CFR.
„A jucat Dinamo – CFR aseară. MM ținea cu CFR , eu cu Dinamo. Eu de exemplu, vedeam într-un fel, el în alt fel. Pe mine mă interesa CFR departe de noi în play-off, că poate cine știe, e greu. Pe mine mă interesează play-off-ul, nu-mi fac problemă pentru Dinamo că poate să termine campionatul în fața mea.
Nu-mi fac, că n-am cum. Mie de CFR îmi e frică și ca atare eu țin cu Dinamo. Cât sunt 12 puncte, înjumătățite 6, ești la mâna ta, ai valoare, mai faci 2-3 transferuri, bați Rapid de 2 ori, bați Craiova de 2 ori”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
