Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor - Antena Sport

Două victorii din două posibile are naționala de fotbal a amputaților în Liga Națiunilor. Cu ton, orez și piept de pui s-a sărbătorit după primele două triumfuri din istorie. Urmează decisivul pentru calificare.

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie, 3-1 cu rivalii din Kosovo. Vedeta Dogaru a dat toate golurile României. Cu Scoția se va juca meciul decisiv pentru promovarea în Grupa C din Liga Națiunilor. Meniul pentru calificare e deja făcut.

Ștefan Dogaru: “Prefer să mănânc ton, îmi place foarte mult. Trebuie să mâncă proteină să hrănim mușchiul“.

Robert Suciu: “Fan orez, nu pot să mă satur de el, piept de pui, curcan sau pește. Sunt campion național la body-building în scaun cu rotile și urmează să particip la Campionatul Mondial din Arabia Saudită“.

Băieții vor ca și drumul naționalei spre Mondialul american să se termine cu hora bucuriei.