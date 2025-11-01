Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie în Liga Națiunilor - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 21:02

Naționala amputaților a României / Antena Sport

Două victorii din două posibile are naționala de fotbal a amputaților în Liga Națiunilor. Cu ton, orez și piept de pui s-a sărbătorit după primele două triumfuri din istorie. Urmează decisivul pentru calificare.

Naționala amputaților a pornit sărbătoarea la Buftea după o nouă victorie, 3-1 cu rivalii din Kosovo. Vedeta Dogaru a dat toate golurile României. Cu Scoția se va juca meciul decisiv pentru promovarea în Grupa C din Liga Națiunilor. Meniul pentru calificare e deja făcut.

Ștefan Dogaru: “Prefer să mănânc ton, îmi place foarte mult. Trebuie să mâncă proteină să hrănim mușchiul“.

Robert Suciu: “Fan orez, nu pot să mă satur de el, piept de pui, curcan sau pește. Sunt campion național la body-building în scaun cu rotile și urmează să particip la Campionatul Mondial din Arabia Saudită“.

Băieții vor ca și drumul naționalei spre Mondialul american să se termine cu hora bucuriei.

99,99% eu zic că sunt în America, chiar dacă lumea nu are speranțe“.

