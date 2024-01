Scandal uluitor în familia unui celebru milionar român, cu acuzaţii de şantaj şi ameninţare! Peste 100 de plângeri penale! - Antena Sport

„Instanța penală a ajuns la concluzia că n-a fost fraudat clubul. În baza acestei hotărâri s-a decis că am de primit 1,5 milioane de euro. Sunt sigur că nici n-o să-i iau pe toți. Eu sunt cel mai important creditor, pentru că n-am lăsat ANAF-ul să-și facă de cap. Atât de vinovat am fost încât am de luat bani! La ora când vorbim, clubul are bază sportivă de peste 3 milioane de euro. Clubul trebuie să-și achite creditorii din valorificarea bunurilor pe care le are”, declara Marin Condescu pentru gsp.ro în luna martie a anului trecut.

În vârstă de 67 de ani acum, Marin Condescu se află la pensie. El a fost începând cu anii ’90 unul dintre cei mai importanţi oameni ai municipiului Târgu-Jiu.