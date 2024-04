Surpriza uriașă de care a avut parte Irinel Columbeanu! Cine l-a vizitat la azil: „Am depănat amintiri!” - Antena Sport

Reclamă

Oana Cojocaru a fost iubita lui Irinel Columbeanu timp de trei ani, deși diferența dintre cei doi este de 40 de ani. Frumoasa brunetă, în vârstă de 26 de ani, și fostul milionar s-au despărțit în 2021.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină.

La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru click.ro.

Vestea teribilă primită la azil de Irinel Columbeanu

Ajuns falit şi la azil, Irinel Columbeanu îşi dorea cel mai mult să fie vizitat de fiica lui, Irina. Din păcate, acest lucru nu va fi posibil în viitorul apropiat.

„Nu știu când o să o mai văd. Momentan nu mai am voie să zbor cu avionul, deci nu voi mai avea cum să plec în America. Iar ea m-a anunțat că nu va putea veni în România”, a dezvăluit Irinel Columbeanu pentru cancan.ro. Fostul om de afaceri este extrem de mândru de fiica lui. El a subliniat că Irina este acum independentă. Adolescenta lucrează într-un restaurant, chiar dacă actualul iubit al mamei sale, Mr. Pink, deţine o avere considerabilă. „Irina e independentă. Așa și-a dorit ea. Și-a luat singură mașină, are economii și pentru când va ajunge la colegiu și mă ajută financiar. Va lucra în continuare la restaurantul acela italienesc, până va merge la facultate. N-are de ce să-mi fie teamă că lucrează acolo, în America e ceva sigur, nu-i ca-n România. Sunt extrem de mândru de ea”, a mai declarat Irinel Columbeanu pentru sursa citată.

