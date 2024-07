"Ţi se rupe inima". Ce face Leonard Doroftei în fiecare zi când ajunge în România! Cum uită că a fost umilit în Ploieşti - Antena Sport

Ce face Leonard Doroftei în fiecare zi când ajunge în România este un lucru care a fost dezvăluit chiar de marele nostru campion. Puţinele momente în care acesta uită de problemele pe care le-a întâmpinat înainte de plecarea în Canada au legătură cu mama sa, care a decedat în 2016.

Cel poreclit „Moşul” a dezvăluit cu lacrimi în ochi că, de câte ori ajunge la Ploieşti, merge la cimitir cu două cafele, la mormântul mamei sale, care a decedat la 76 de ani, în 2016, în urma unei intervenţii chirurgicale.

Doroftei regretă acum momentele în care s-a comportat nepotrivit cu mama sa. Acum, tot ce i-a rămas de făcut sunt vizitele la mormânt, cu „două cafeluţe”.

Ce face Leonard Doroftei în fiecare zi când ajunge în România

„Cum am venit acasă, primul lucru pe care l-am făcut am fost la mormânt la mama, mi-am băut cafeaua. M-am întors, am venit ca să-i fac mormântul. Îmi beau cafeaua cu mama dimineața, la mormânt, când sunt în Ploiești, când vin acasă.

Merg la cimitir dimineața, iau două cafele și stăm acolo și vorbim. Mi-am dat seama că trebuie să stăm mai mult să ne bem cafeaua cu părinții, nu în fugă. De aia v-am zis: nu mai țipați la părinți, nu mai vorbiți urât, că nu știi cât îi mai ai! Pe urmă, degeaba te mai duci la mormânt și plângi. Degeaba mai plângi după ei. Nu e o rușine să plângi, e un mod de a te relaxa.