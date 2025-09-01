Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea! - Antena Sport

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se înţeleg de minune. Cei doi au trei copii împreună, băieţelul Milan şi gemenele Indira şi Rania.

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se pregătesc de momentul în care gemenele vor merge la şcoală. De acest lucru se ocupă, desigur, Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel a recunoscut că soţul ei, Cristi Borcea, e “vulcanic”

Pelinel şi Borcea sunt căsătoriţi de 7 ani. Fostul model a învăţat cum să păstreze armonia în cuplu. Ea l-a descris pe Cristi Borcea ca fiind “vulcanic”, dar ştie cum să gestioneze relaţia cu milionarul român.

“Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a declarat Valentina Pelinel pentru cancan.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).