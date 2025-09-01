Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea! - Antena Sport

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se înţeleg de minune. Cei doi au trei copii împreună, băieţelul Milan şi gemenele Indira şi Rania.
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea se pregătesc de momentul în care gemenele vor merge la şcoală. De acest lucru se ocupă, desigur, Valentina Pelinel.
Valentina Pelinel a recunoscut că soţul ei, Cristi Borcea, e “vulcanic”
Pelinel şi Borcea sunt căsătoriţi de 7 ani. Fostul model a învăţat cum să păstreze armonia în cuplu. Ea l-a descris pe Cristi Borcea ca fiind “vulcanic”, dar ştie cum să gestioneze relaţia cu milionarul român.
“Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a declarat Valentina Pelinel pentru cancan.ro.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).
Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
Cristi Borcea are o avere estimată la circa 80 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, Borcea a intrat în fotbal, în imobiliare şi în horeca. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.
Din 2000 până în 2007, în perioada în care Borcea era în conducerea “câinilor”, Dinamo a cucerit 4 titluri de campioană a României şi 5 Cupe ale României.