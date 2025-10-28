„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii - Antena Sport

Închide meniul
„Vine un bebeluș?" Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii

„Vine un bebeluș?" Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii
„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii

Publicat: 28 octombrie 2025, 17:15

„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii
Valentina Pelinel și Cristi Borcea/ Instagram

Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea, a fost întrebată direct de fani dacă așteaptă un copil. Fostul model a dat răspunsul pe loc.  

Valentina Pelinel are trei copii alături de Cristi Borcea: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea). 

„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea 

Valentina Pelinel și-a dus copiii în vizită la studiourile Warner Bros. Soția lui Cristi Borcea s-a bucurat pe deplin de excursia avută alături de cei mici, postând mai multe fotografii împreună cu ei. 

Fanii au scos în evidență un detaliu din postarea Valentinei Pelinel și au făcut referire la mesajul postat de ea: „Copiii s-au distrat la Warner Bros, dar copilul din mine a cerut refill la popcorn”, a transmis soția lui Cristi Borcea. 

Un fan a întrebat-o direct în comentarii pe partenera lui Borcea: „Vine un bebeluș?”, iar Pelinel a dat replica imediat, punând capăt zvonurilor: „Nu” 

Recent, Valentina Pelinel a oferit un interviu și a explicat faptul că nu-și mai dorește alți copii alături de Cristi Borcea. 

„Când a venit Milan mi-am dat seama că «wow», e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți?  

Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, spunea Valentina Pelinel, conform libertatea.ro. 

Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Cristi Borcea şi Valentina Pelinel
Valentina Pelinel şi Cristi Borcea
Citește și