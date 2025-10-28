„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel și-a luat prin surprindere fanii - Antena Sport

Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea, a fost întrebată direct de fani dacă așteaptă un copil. Fostul model a dat răspunsul pe loc.

Valentina Pelinel are trei copii alături de Cristi Borcea: un fiu pe nume Milan și gemenele Indira și Rania (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea).

„Vine un bebeluș?” Răspunsul dat de soția lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel și-a dus copiii în vizită la studiourile Warner Bros. Soția lui Cristi Borcea s-a bucurat pe deplin de excursia avută alături de cei mici, postând mai multe fotografii împreună cu ei.

Fanii au scos în evidență un detaliu din postarea Valentinei Pelinel și au făcut referire la mesajul postat de ea: „Copiii s-au distrat la Warner Bros, dar copilul din mine a cerut refill la popcorn”, a transmis soția lui Cristi Borcea.

Un fan a întrebat-o direct în comentarii pe partenera lui Borcea: „Vine un bebeluș?”, iar Pelinel a dat replica imediat, punând capăt zvonurilor: „Nu”.