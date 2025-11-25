Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial - Antena Sport

Naționala de fotbal a României visează cu ochii deschiși la calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii vor juca baraj contra Turciei, iar pentru un loc la turneul final s-ar putea lupta cu Slovacia sau Kosovo.

Turneul care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030, i-ar putea aduce României o grupă infernală, din care calificarea mai departe ar fi imposibilă.

România, la două meciuri de prezența la Cupa Mondială

Din 1998 România nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial, iar acum tricolorii trebuie să treacă printr-un dublu baraj pentru a obține „biletele” pentru turneul final de anul viitor.

FIFA a publicat deja urnele pentru tragerea la sorți care va avea loc la începutul lunii decembrie, iar în cazul în care va trece de Turcia, respectiv Slovacia sau Kosovo, România va fi repartizată în a patra urnă valorică.

În cel mai bun scenariu, selecționata pregătită de Mircea Lucescu ar putea pica într-o grupă cu Belgia, Australia și Panama. O variantă „horror” pentru tricolori ar putea fi o grupă cu Argentina, Maroc, Norvegia sau Spania, Columbia și Coasta de Fildeș.