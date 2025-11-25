Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial

Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 20:52

Comentarii
Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial

Naționala României la Campionatul Mondial / Colaj Antena Sport

Naționala de fotbal a României visează cu ochii deschiși la calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii vor juca baraj contra Turciei, iar pentru un loc la turneul final s-ar putea lupta cu Slovacia sau Kosovo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turneul care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030, i-ar putea aduce României o grupă infernală, din care calificarea mai departe ar fi imposibilă.

România, la două meciuri de prezența la Cupa Mondială

Din 1998 România nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial, iar acum tricolorii trebuie să treacă printr-un dublu baraj pentru a obține „biletele” pentru turneul final de anul viitor.

FIFA a publicat deja urnele pentru tragerea la sorți care va avea loc la începutul lunii decembrie, iar în cazul în care va trece de Turcia, respectiv Slovacia sau Kosovo, România va fi repartizată în a patra urnă valorică.

În cel mai bun scenariu, selecționata pregătită de Mircea Lucescu ar putea pica într-o grupă cu Belgia, Australia și Panama. O variantă „horror” pentru tricolori ar putea fi o grupă cu Argentina, Maroc, Norvegia sau Spania, Columbia și Coasta de Fildeș.

Reclamă
Reclamă

Restricții la tragerea la sorți

Nicio grupă nu va avea mai mult de o țară din aceeași confederație, cu excepția UEFA, iar în fiecare grupă va fi cel puțin una, dar nu mai mult de două națiuni de pe „bătrânul continent”.

De asemenea, gazdele știu deja din ce grupe vor face parte: Mexic – Grupa A, Canada – Grupa B și SUA – Grupa D. În plus, FIFA va face în așa fel încât cele mai puternice 4 formații din lume, Spania, Argentina, Franța și Anglia, să nu poată să se întâlnească până în semifinale, dacă toate vor termina pe primul loc în grupele din care vor face parte.

Cum vor arăta urnele

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşireExplozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Reclamă

Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off-ul European A, B, C și D, FIFA Turneul Play-Off 1 și 2

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Observator
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
Fanatik.ro
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
20:49
VideoJurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova
20:21
Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA
19:57
Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu”
19:45
LIVE SCOREAjax – Benfica și Galatasaray – Union SG se joacă acum. Programul zilei în Champions League
19:37
Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului!
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 3 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 4 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 5 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 6 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Citește și
Cele mai citite
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor