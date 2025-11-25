Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial - Antena Sport

Naționala de fotbal a României visează cu ochii deschiși la calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii vor juca baraj contra Turciei, iar pentru un loc la turneul final s-ar putea lupta cu Slovacia sau Kosovo.
Turneul care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030, i-ar putea aduce României o grupă infernală, din care calificarea mai departe ar fi imposibilă.
România, la două meciuri de prezența la Cupa Mondială
Din 1998 România nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial, iar acum tricolorii trebuie să treacă printr-un dublu baraj pentru a obține „biletele” pentru turneul final de anul viitor.
FIFA a publicat deja urnele pentru tragerea la sorți care va avea loc la începutul lunii decembrie, iar în cazul în care va trece de Turcia, respectiv Slovacia sau Kosovo, România va fi repartizată în a patra urnă valorică.
În cel mai bun scenariu, selecționata pregătită de Mircea Lucescu ar putea pica într-o grupă cu Belgia, Australia și Panama. O variantă „horror” pentru tricolori ar putea fi o grupă cu Argentina, Maroc, Norvegia sau Spania, Columbia și Coasta de Fildeș.
Restricții la tragerea la sorți
Nicio grupă nu va avea mai mult de o țară din aceeași confederație, cu excepția UEFA, iar în fiecare grupă va fi cel puțin una, dar nu mai mult de două națiuni de pe „bătrânul continent”.
De asemenea, gazdele știu deja din ce grupe vor face parte: Mexic – Grupa A, Canada – Grupa B și SUA – Grupa D. În plus, FIFA va face în așa fel încât cele mai puternice 4 formații din lume, Spania, Argentina, Franța și Anglia, să nu poată să se întâlnească până în semifinale, dacă toate vor termina pe primul loc în grupele din care vor face parte.
Cum vor arăta urnele
Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania
Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia
Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off-ul European A, B, C și D, FIFA Turneul Play-Off 1 și 2
- Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA
- Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda
- „Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial
- Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului
- Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026