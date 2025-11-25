Ajax - Benfica și Galatasaray - Union SG LIVE SCORE (19:45). Programul zilei în Champions League - Antena Sport

După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne oferă o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua de marți începe cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar de la 22:00 se mai dispută alte șapte partide, capul de afiș fiind duelul de pe Stamford Bridge, dintre Chelsea și Barcelona. Toate partidele sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Ajax – Benfica și Galatasaray Union SG LIVE SCORE (19:45)

Ajax Amsterdam și Benfica Lisabona sunt cele mai slabe echipe din actuala ediție de UEFA Champions League, ambele având înfrângeri pe linie în cele patru jocuri disputate până acum. După ce și-au schimbat antrenorul, „lăncierii” speră să spargă gheața și să aducă primul succes din acest sezon, chiar în fața propriilor suporteri.

La Istanbul, Galatasaray vrea să continue forma remarcabilă și să țină aproape de primele opt poziții în clasament, după ce a reușit să lege o serie de trei succese la rând. De partea cealaltă, belgienii de la Union SG au doar o singură victorie în Ligă și par victimă sigură în infernul de la Istanbul.

Chelsea – Barcelona, capul de afiș al serii

De departe cel mai așteptat meci al serii este cel de la Londra, dintre Chelsea și Barcelona. Câștigătoarea UEFA Conference League din sezonul precedent va fi nevoită să se descurce fără vedeta Cole Palmer, în timp ce catalanii nu îl vor avea la dispoziție pe spaniolul Pedri.