Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului! - Antena Sport

Robert Lewandowski (37 de ani) era dorit de Fenerbahce, echipa care urmează să se dueleze cu FCSB în ultima etapă a grupei principale din Europa League.
Contractul lui Lewandowski cu Barcelona expiră în vară, dar polonezul nu vrea să se transfere în această iarnă. Barca ar fi vrut să îl vândă pentru a nu-l pierde liber la finalul sezonului.
Dorit de Fenerbahce, Lewandowski nu vrea să plece în această iarnă de la Barcelona
“Fenerbahce și-a manifestat un interes concret de a-l transfera pe Robert Lewandowski în perioada de iarnă, dar acesta a refuzat.
Lewandowski vrea să rămână la Barcelona cel puțin până în vară și încă nu plănuiește o mutare în ianuarie.
Viitorul său la FC Barcelona rămâne complet deschis, contractul expirând vara viitoare”, a scris jurnalistul german Florian Plettenberg, pe X.
Robert Lewandowski e cotat la 10 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Şi formaţii din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru atacantul polonez.
Fenerbahce e pe locul 15 în grupa principală din Europa League în acest moment, cu 7 puncte. FCSB e doar pe locul 31, cu numai 3 puncte. FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi a pierdut toate celelalte 3 meciuri disputate, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel. FCSB urmează să joace joi, de la ora 22:00, cu Steaua Roşie Belgrad, în deplasare.
