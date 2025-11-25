Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Lotul de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic, a fost reţinut timp de 12 ore pe aeroport. Autorităţile mexicane nu le-au acceptat documentele sportivilor români. Mai mult, autorităţile mexicane le-au luat telefoanele şi paşapoartele sportivilor, ulterior trimiţându-i înapoi în Madrid.

Răzvan Ghindăoanu, membru al lotului, a descris pe Facebook clipele umilitoare pe care le-au trăit tricolorii.

Răzvan Ghindăoanu, după ce naţionala de pescuit din caiac a României a fost reţinută 12 ore pe aeroport: “Cea mai tristă zi din 2025!”

„Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de gânduri și pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a dispărut și a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat (după 20 de ore de zbor și escale) că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției!

Noi aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial şi dovada plăţii către organizator (Federaţia Mexicană de pescuit) pentru caiace şi cazare (13.500€). Aveam scrisorea de invitaţie la Campionat. Toate astea nu au contat! Ne-au luat paşapoartele şi telefoanele (ca unor infractori) şi ne-au băgat într-o cameră mică unde am stat pentru 12 ore. Dezumanizaţi şi frustrați am așteptat crezând că până la urma se va rezolva… Greşit! Am fost urcaţi într-un avion (fără paşapoarte şi telefoane) şi expulzaţi la Madrid (încă 9 ore de zbor). Această postare o fac din Madrid îmbrăcat cu aceleaşi haine de sâmbătă de la ora 5.30. Încă nu ne-am dat bătuţi (deşi nu prea avem o stare psihică foarte bună) şi sperăm să reuşim să ne întoarcem! Când crezi că ai o zi proastă, imaginează-te ce am simțit noi!”, a scris Răzvan Ghindăoanu pe Facebook.