Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat

Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat

Publicat: 25 noiembrie 2025, 22:09

Comentarii
Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat

Facebook Cristian Pin

Lotul de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic, a fost reţinut timp de 12 ore pe aeroport. Autorităţile mexicane nu le-au acceptat documentele sportivilor români. Mai mult, autorităţile mexicane le-au luat telefoanele şi paşapoartele sportivilor, ulterior trimiţându-i înapoi în Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Ghindăoanu, membru al lotului, a descris pe Facebook clipele umilitoare pe care le-au trăit tricolorii.

Răzvan Ghindăoanu, după ce naţionala de pescuit din caiac a României a fost reţinută 12 ore pe aeroport: “Cea mai tristă zi din 2025!”

Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plini de speranță după un an de gânduri și pregătiri. Eram fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac… însă fericirea a dispărut și a fost înlocuită de frustrare și neputință când am aflat (după 20 de ore de zbor și escale) că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției!

Noi aveam dovada rezervării pentru zilele de antrenament neoficial şi dovada plăţii către organizator (Federaţia Mexicană de pescuit) pentru caiace şi cazare (13.500€). Aveam scrisorea de invitaţie la Campionat. Toate astea nu au contat! Ne-au luat paşapoartele şi telefoanele (ca unor infractori) şi ne-au băgat într-o cameră mică unde am stat pentru 12 ore. Dezumanizaţi şi frustrați am așteptat crezând că până la urma se va rezolva… Greşit! Am fost urcaţi într-un avion (fără paşapoarte şi telefoane) şi expulzaţi la Madrid (încă 9 ore de zbor). Această postare o fac din Madrid îmbrăcat cu aceleaşi haine de sâmbătă de la ora 5.30. Încă nu ne-am dat bătuţi (deşi nu prea avem o stare psihică foarte bună) şi sperăm să reuşim să ne întoarcem! Când crezi că ai o zi proastă, imaginează-te ce am simțit noi!”, a scris Răzvan Ghindăoanu pe Facebook.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro
Fanatik.ro
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro
23:54
Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor!
23:54
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor
23:37
Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei
22:57
VIDEOMusafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion
22:53
Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta”
22:31
OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 3 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 4 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 Federaţia Română de Fotbal, anunţ oficial. A fost dat afară!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc