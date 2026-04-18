A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…”

Sicriul cu trupul neînsufleţi al lui Mircea Lucescu, la Biserica Elefterie

A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea. Cristi Borcea a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a fost prezent la funeraliile lui „Il Luce”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani. Trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională în următoarele două zile, mii de oameni venind să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer.

Cristi Borcea a lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, pe 10 aprilie. La înmormântare au fost prezente mai multe nume importante din fotbalul românesc, precum Gică Hagi sau Gigi Becali.

Cristi Borcea a absentat, însă, el nefiind prezent la funeraliile lui Mircea Lucescu. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit faptul că nu a fost în țară în perioada respectivă, mărturisind că în cazul în care nu ar fi fost plecat, i-ar fi adus cu siguranță un ultim omagiu lui „Il Luce”.

„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.