A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…”

A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea. Cristi Borcea a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a fost prezent la funeraliile lui „Il Luce”.
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani. Trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională în următoarele două zile, mii de oameni venind să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer.
Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, pe 10 aprilie. La înmormântare au fost prezente mai multe nume importante din fotbalul românesc, precum Gică Hagi sau Gigi Becali.
Cristi Borcea a absentat, însă, el nefiind prezent la funeraliile lui Mircea Lucescu. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit faptul că nu a fost în țară în perioada respectivă, mărturisind că în cazul în care nu ar fi fost plecat, i-ar fi adus cu siguranță un ultim omagiu lui „Il Luce”.
„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.
De asemenea, Cristi Borcea a oferit declarații și despre noul stadion al lui Dinamo, care îi va purta lui Mircea Lucescu.
„Nu sunt eu în măsură să spun. Spun doar că Mircea Lucescu a fost omul care a bucurat atâtea generații și suntem mândri că a făcut parte din familia Dinamo. A construit, a avut rezultate mari ca jucător, mai apoi ca antrenor”, a mai spus Cristi Borcea.
Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.
Însă toţi cei care l-au iubit au avut ocazia să îşi ia rămas bun miercuri şi joi, la Arena Naţională. Acolo au ajuns 15.000 de oameni – fani, personalităţi, oameni de fotbal, echipe, galerii, oficiali, cu toţii veniţi atât din ţară cât şi din Ucraina, Turcia sau Italia. Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.
