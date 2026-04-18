A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…”

Publicat: 18 aprilie 2026, 16:51

Sicriul cu trupul neînsufleţi al lui Mircea Lucescu, la Biserica Elefterie / Antena Sport

A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea. Cristi Borcea a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu a fost prezent la funeraliile lui „Il Luce”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani. Trupul neînsuflețit al lui „Il Luce” a fost depus la Arena Națională în următoarele două zile, mii de oameni venind să-i aducă un ultim omagiu fostului selecționer.

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, pe 10 aprilie. La înmormântare au fost prezente mai multe nume importante din fotbalul românesc, precum Gică Hagi sau Gigi Becali.

Cristi Borcea a absentat, însă, el nefiind prezent la funeraliile lui Mircea Lucescu. Fostul șef de la Dinamo a dezvăluit faptul că nu a fost în țară în perioada respectivă, mărturisind că în cazul în care nu ar fi fost plecat, i-ar fi adus cu siguranță un ultim omagiu lui „Il Luce”.

„O durere foarte mare, în special pentru cei din familie. Răzvan a dat dovadă de un caracter extraordinar, foarte puternic, am văzut și eu ce a fost acolo. Am fost plecat din țară, din păcate. Aș fi venit fără doar și poate”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.

De asemenea, Cristi Borcea a oferit declarații și despre noul stadion al lui Dinamo, care îi va purta lui Mircea Lucescu.

„Nu sunt eu în măsură să spun. Spun doar că Mircea Lucescu a fost omul care a bucurat atâtea generații și suntem mândri că a făcut parte din familia Dinamo. A construit, a avut rezultate mari ca jucător, mai apoi ca antrenor”, a mai spus Cristi Borcea.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.

Însă toţi cei care l-au iubit au avut ocazia să îşi ia rămas bun miercuri şi joi, la Arena Naţională. Acolo au ajuns 15.000 de oameni – fani, personalităţi, oameni de fotbal, echipe, galerii, oficiali, cu toţii veniţi atât din ţară cât şi din Ucraina, Turcia sau Italia. Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
20:31

LIVE VIDEOBuriram United – Shabab Al-Ahli 2-2. Bogdan Planic se luptă pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei
20:22

EXCLUSIVPiţurcă l-a taxat pe Ianis Hagi după ce România a ratat Mondialul: “A luftat. Dacă marcam, altul era rezultatul”
20:12

Jose Mourinho a început să râdă când a fost întrebat despre revenirea la Real Madrid. Răspunsul savuros oferit
19:27

Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Kopic țintește victoria în fața liderului
19:20

CSM București, învinsă de Esbjerg după un final încins, în sferturile Champions League. Gloria Bistrița, eșec la limită cu Brest
19:16

Gică Popescu l-a sunat pe Gică Hagi, după anunțul lui Răzvan Burleanu. Ce se va întâmpla cu Ianis Hagi la națională
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 5 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 6 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”