Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: "Dacă ridici sabia de sabie mori" - Antena Sport

Home | Extra | Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: “Dacă ridici sabia de sabie mori”

Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: “Dacă ridici sabia de sabie mori”

Radu Constantin Publicat: 14 ianuarie 2026, 8:32

Comentarii
Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: Dacă ridici sabia de sabie mori

Adrian Mutu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri. Adrian Mutu a vorbit despre tragedia care a şocat Franţa şi crede că implicarea acestuia în politică i-a adus sfârşitul. “Briliantul” a dat câteva detalii despre ce fel de viaţă avea fostul om de fotbal.

„Am rămas șocat. Nu mă așteptam ca după atâția ani încă să mai fie căutat la modul ăsta. Știam că a mai trecut printr-o tentativă de asasinare în care a supraviețuit, deși a fost împușcat de 2-3 ori. Are experiență din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu să-l ierte că mai facem și o glumă. Dar viața pe care a trăit-o… noi în sport știm din ce partid făcea parte, ce a făcut. Mai departe știi cum se zice, dacă ridici sabia de sabie mori. Asta i s-a întâmplat și lui. Nu am mai vorbit de mult cu el la telefon. Problemele lui mari erau în altă parte, nu la fotbal, care era o distracție”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Ar fi fost ucis de un “asasin de elită”

Primele detalii din ancheta poliţiştilor francezi arată că Orsoni a fost ucis de un singur glonț, tras de la mare distanță, mai exact un sniper cu lunetă. Potrivit Liberation, cel care l-a omorât pe Orsoni este un “asasin de elită”. Nu au fost oferite mai multe detalii, dar criminalul este căutat acum în toată Franţa. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008. Un alt detaliu interesant este că Alain Orsoni se stabilise în Nicaragua, iar în Franţa a venit special pentru înmormântarea mamei. Detaliu care îi face pe anchetatori să creadă că asasiantul a fost unul la comandă şi pregătit minuţios.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
11:51
EXCLUSIVSabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut
11:51
Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică
11:36
Jucătorul de la FCSB care l-a convins pe Elias Charalambous: “Toate calitățile de care avem nevoie”
11:21
Adi Mutu face praf campania de achiziţii de la Rapid: “Bă, băiatule!”
10:58
Rapid și Petrolul s-au înțeles pentru transferuri. Trei jucători, implicați în afacerea rivalelor
10:48
Elias Charalambous a dat cărţile pe faţă înainte de primul meci oficial din 2026: “Trebuie să fiu sincer cu voi”
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”