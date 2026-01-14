Adrian Mutu, despre asasinarea lui Alain Orsoni: "Dacă ridici sabia de sabie mori" - Antena Sport

Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.

Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri. Adrian Mutu a vorbit despre tragedia care a şocat Franţa şi crede că implicarea acestuia în politică i-a adus sfârşitul. “Briliantul” a dat câteva detalii despre ce fel de viaţă avea fostul om de fotbal.

„Am rămas șocat. Nu mă așteptam ca după atâția ani încă să mai fie căutat la modul ăsta. Știam că a mai trecut printr-o tentativă de asasinare în care a supraviețuit, deși a fost împușcat de 2-3 ori. Are experiență din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu să-l ierte că mai facem și o glumă. Dar viața pe care a trăit-o… noi în sport știm din ce partid făcea parte, ce a făcut. Mai departe știi cum se zice, dacă ridici sabia de sabie mori. Asta i s-a întâmplat și lui. Nu am mai vorbit de mult cu el la telefon. Problemele lui mari erau în altă parte, nu la fotbal, care era o distracție”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Ar fi fost ucis de un “asasin de elită”

Primele detalii din ancheta poliţiştilor francezi arată că Orsoni a fost ucis de un singur glonț, tras de la mare distanță, mai exact un sniper cu lunetă. Potrivit Liberation, cel care l-a omorât pe Orsoni este un “asasin de elită”. Nu au fost oferite mai multe detalii, dar criminalul este căutat acum în toată Franţa. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008. Un alt detaliu interesant este că Alain Orsoni se stabilise în Nicaragua, iar în Franţa a venit special pentru înmormântarea mamei. Detaliu care îi face pe anchetatori să creadă că asasiantul a fost unul la comandă şi pregătit minuţios.