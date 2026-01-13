Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un "asasin de elită" - Antena Sport

Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.

Acum încep să iasă la iveală primele detalii din ancheta poliţiştilor francezi. Primul lucru care s-a descoperit este că Orsoni a fost ucis de un singur glonț tras de la mare distanță, mai exact un sniper cu lunetă.

Potrivit Liberation, cel care l-a omorât pe Orsoni este un “asasin de elită”. Nu au fost oferite mai multe detalii, dar criminalul este căutat acum în toată Franţa. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008. Un alt detaliu interesant este că Alain Orsoni se stabilise în Nicaragua, iar în Franţa a venit special pentru înmormântare. Detaliu care îi face pe anchetatori să creadă că asasiantul a fost unul la comandă şi pregătit minuţios.

Alain Orsoni l-a adus pe Mutu la Ajaccio

Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri. Adrian Mutu, fost jucător la Ajaccio în perioada august 2012 – ianuarie 2014, a lucrat împreună cu Orsoni. La scurt timp după moartea lui Orsoni, “Briliantul” a oferit o scurtă reacţie: “Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, potrivit iamsport.ro.