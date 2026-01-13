Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un "asasin de elită" - Antena Sport

Home | Extra | Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un “asasin de elită”

Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un “asasin de elită”

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 15:44

Comentarii
Detalii terifiante. Cum a fost ucis Alain Orsoni de un asasin de elită

Ştirea cu uciderea lui Alain Orsoni (71 de ani) a făcut înconjurul lumii. Fostul conducător de la AC Ajaccio, club la care Adrian Mutu a evoluat în perioada 2012-2014, a murit în cursul zilei de luni, după ce a fost ucis chiar în timpul înmormântării mamei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum încep să iasă la iveală primele detalii din ancheta poliţiştilor francezi. Primul lucru care s-a descoperit este că Orsoni a fost ucis de un singur glonț tras de la mare distanță, mai exact un sniper cu lunetă.

Potrivit Liberation, cel care l-a omorât pe Orsoni este un “asasin de elită”. Nu au fost oferite mai multe detalii, dar criminalul este căutat acum în toată Franţa. Nu este prima oară când s-a încercat asasinarea lui Orsoni. Fostul preşedinte de la Ajaccio a scăpat cu viaţă după ce a fost ţinta unui alt atentat în decembrie 2008. Un alt detaliu interesant este că Alain Orsoni se stabilise în Nicaragua, iar în Franţa a venit special pentru înmormântare. Detaliu care îi face pe anchetatori să creadă că asasiantul a fost unul la comandă şi pregătit minuţios.

Alain Orsoni l-a adus pe Mutu la Ajaccio

Alain Orsoni a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, în 2012. Fostul internaţional român a evoluat în Corsica timp de un an şi jumătate. În cele 37 de meciuri disputate la Ajaccio, Mutu a marcat 11 goluri. Adrian Mutu, fost jucător la Ajaccio în perioada august 2012 – ianuarie 2014, a lucrat împreună cu Orsoni. La scurt timp după moartea lui Orsoni, “Briliantul” a oferit o scurtă reacţie: “Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, potrivit iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Observator
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
17:48
Înlocuitorul lui Ruben Amorim a semnat cu Manchester United! Legenda „diavolilor” revine pe Old Trafford
17:28
Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială”
17:25
Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova
17:16
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 13 ianuarie
17:03
Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham
16:49
Lotul României de la Campionatul European de handbal masculin! Jucătorii convocaţi de George Buricea
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 5 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”