Veste dramatică despre Valentin, singurul fiu rămas în viaţă al cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. Suferă de o boală gravă - Antena Sport

Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni.

Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului documentar, fiind surprins discutând cu acesta la eveniment, cât și cu George Copos, fostul patron de la Rapid. Valentin Ceaușescu a venit la evenimentul de lansare al filmului vorbind la telefon, un telefon de veche generație, cu butoane. Acesta a fost văzut imediat de Ladislau Boloni, iar cei doi au intrat împreună ulterior în sală, braț la braț.

Prezenţa lui a surprins lumea fotbalului, iar Giovanni Becali a făcut o dezvăluire tulburătoare despre starea de sănătate a lui Valentin Ceauşescu. Potrivit impresarului, fiul lui Nicolae Ceauşescu ar avea cancer. „Am auzit în culise acolo că i-a recidivat cancerul după 15 ani. Un om care nu avea nimic de a face cu… Doar cu fotbalul. Cupa Campionilor s-a câștigat și datorită lui. (n.r. – Cum arăta?) Eu nu l-am văzut. Doar am auzit. Nu am dat mâna cu dânsul. E ușor să îți vezi părinții împușcați? Sora moartă, cumnatul care mai trăiește, verii pe care îi vede sau nu îi vede… Să te duci să muncești pe 1000-2000 de euro la institutul ăla de fizică? Și barosanii din instituțiile țării cu salarii de zeci sau sute de mii. Practic părinții au fost de vină. Copiii ce erau să facă? Ce puteau să facă niște copii ai căror părinți conduceau țara?”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Valentin Ceauşescu, în spatele Stelei ’86

Fiul dictatorilor Nicolae și Elena Ceaușescu s-a ocupat intens de clubul Steaua București în perioada comunistă și a contribuit la crearea grupului de jucători care au făcut spectacol în Europa, în anii ’80.

Ce s-a întâmplat cu Valetin Ceauşescu după decembrie ’89

După Revoluţia din decembrie ’89, Valentin Ceauşescu a fost o prezenţă extrem de discretă în spaţiul public. Valentin Ceauşescu s-a constituit parte vătămată în Dosarul Revoluţiei. Valentin Ceauşescu a fost arestat în decembrie 1989, la fel ca fratele său, Nicu, şi sora sa, Zoe. Valentin Ceauşescu a fost arestat chiar în ziua în care părinţii lui au fost executaţi, 25 decembrie 1989, fiind acuzat de subminarea economiei naţionale. A fost ţinut în detenţie la Domneşti până în luna august a anului 1990, atunci când a fost eliberat.