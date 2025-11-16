Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: "A dat senzaţia de non-combat" - Antena Sport

Repriza a doua a fost una de non-combat, de automulţumire. M-a mirat faptul că nu am reuşit să luptăm.

Adrian Mutu (46 de ani), fost selecţioner al naţionalei U21, a fost surprins că tricolorii nu au avut nicio reacţie atunci când bosniacii au devenit foarte agresivi în a doua repriză.

M-a deranjat că nu am răspuns la acea agresivitate cu aceeaşi agresivitate. Dacă ăia dau în tine, intră aşa de dur, nu poţi să fii pasiv. Trebuia să avem o reacţie de bărbăţie, să ne luptăm, să dăm şi noi în ei, aşa cum dădeau şi ei în noi”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Bosnia – România 3-1. Dezastru pentru tricolori după pauză. Am ratat şi locul 2 în grupă!

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând “ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.