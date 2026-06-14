Home | Extra | Nuntă mare la Universitatea Craiova. Ştefan Baiaram a semnat contractul vieţii
VIDEO

Nuntă mare la Universitatea Craiova. Ştefan Baiaram a semnat contractul vieţii

Radu Constantin Publicat: 14 iunie 2026, 17:21

Comentarii
Nuntă mare la Universitatea Craiova. Ştefan Baiaram a semnat contractul vieţii
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

La doar câteva săptămâni după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram a semnat poate cel mai important ”contract” din viața lui. Fotbalistul Universităţii Craiova s-a căsătorit cu Cristina Răduţ.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Mă bucur din tot sufletul că a fost un an bun, un an plin de bucurii. Sunt foarte fericit că mi-am găsit sufletul pereche, sunt dornic de a face în continuare performanță și de a face un copil, de ce nu, sau doi. (n.r. intervine Cristina „Doar unul”) Vom vedea pe viitor. Ne bucurăm de aceste momente și cu siguranță pe viitor vor urma momente frumoase.

A fost un an extraordinar pentru mine din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și uman. Am avut multe emoții când am spus ‘Da’, dar au fost emoții constructive. Va urma o petrecere frumoasă, sperăm să iasă totul așa cum am plănuit și vor fi multe surprize”, a spus Ștefan Baiaram.

Nașii cupluilui sunt Virgil Popescu – acționar la Universitatea – şi soția.

Fotbalistul Universității Craiova și Cristina Răduț formează un cuplu de cinci ani.

Reclamă
Reclamă

Cristina, devenită acum doamnă Baiaram, este tot o iubitoare de sport. Cristina Răduț luptă în Dynamite Fighting show, iar conform site-ului oficial al competiției, luptătoarea are 4 victorii și două egaluri în această promoție de kickboxing.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi
Observator
Primar PNL din Reșița, dezvăluiri despre Adrian Veștea: Mi-a spus "Mă doare-n p..ă de tot", am vacanță la schi
Fotbalistul de la FCSB care a provocat panică la echipă: a făcut accident chiar înainte de un meci. ”Mașina era avariată rău”
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care a provocat panică la echipă: a făcut accident chiar înainte de un meci. ”Mașina era avariată rău”
17:10

Plecare de ultim moment din Liga 1, după ce a impresionat în ultimele luni
17:04

Campioana României Universitatea Craiova s-a reunit. De ce au absentat zece jucători
16:58

Presa braziliană critică dur Seleçao, după remiza cu Maroc: „La mijlocul terenului a fost ca în Titanic”
16:55

LIVE VIDEOCursa MP al Barcelonei e ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY! Lewis Hamilton e lider
16:51

Coasta de Fildeș – Ecuador LIVE VIDEO (2:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Premieră pentru cele două reprezentative
16:28

Puştiul de 18 ani care a impresionat în Maroc – Brazilia rupe tăcerea. Ce spune de un posibil transfer
Vezi toate știrile
1 UPDATEInternaţionalul român dorit de Dinamo a ajuns în Turcia pentru a face vizita medicală. Când semnează contractul 2 Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc 3 OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate 4 Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului” 5 Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el” 6 Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”