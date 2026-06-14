Nuntă mare la Universitatea Craiova. Ştefan Baiaram a semnat contractul vieţii

La doar câteva săptămâni după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram a semnat poate cel mai important ”contract” din viața lui. Fotbalistul Universităţii Craiova s-a căsătorit cu Cristina Răduţ.

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”Mă bucur din tot sufletul că a fost un an bun, un an plin de bucurii. Sunt foarte fericit că mi-am găsit sufletul pereche, sunt dornic de a face în continuare performanță și de a face un copil, de ce nu, sau doi. (n.r. intervine Cristina „Doar unul”) Vom vedea pe viitor. Ne bucurăm de aceste momente și cu siguranță pe viitor vor urma momente frumoase.

A fost un an extraordinar pentru mine din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și uman. Am avut multe emoții când am spus ‘Da’, dar au fost emoții constructive. Va urma o petrecere frumoasă, sperăm să iasă totul așa cum am plănuit și vor fi multe surprize”, a spus Ștefan Baiaram.

Nașii cupluilui sunt Virgil Popescu – acționar la Universitatea – şi soția.

Fotbalistul Universității Craiova și Cristina Răduț formează un cuplu de cinci ani.