Ce spunea Gigi Becali despre Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: “Sunt prieten cu el, dar…”

Nicușor Dan l-a desemnat joi seara pentru funcția de prim-ministru al României pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier prezidențial. Despre premierul numit de șeful statului a vorbit în trecut și Gigi Becali, cu puțin timp înainte ca președintele țării să ia o decizie în acest sens.

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Nicușor Dan a anunțat joi seara o decizie cu privire la postul de prim-ministru la aproximativ o lună distanță după căderea Guvernului Ilie Bolojan. Președintele țării merge pe mâna unui tehnocrat, Eugen Tomac, care deși este președintele PMP, este un personaj aflat în afara partidelor parlamentare.

Gigi Becali vedea pe altcineva premierul României

Cu câteva zile înainte ca Nicușor Dan să ia o decizie, Gigi Becali a vorbit la televizor despre decizia pe care trebuia să o ia președintele României și a dezvăluit că după o discuție cu Sorin Grindeanu, a aflat că pe listă se aflau atât Tomac, cât și Alexandru Nazare. Deși a recunoscut că este prieten cu prim-ministrul desemnat de șeful statului, nu s-a ferit să spună că l-ar fi preferat pe cel ce a ocupat funcția de Ministru al Finanțelor în Guvernul lui Bolojan

“Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă câteva variante. La care eu am spus «Nazare şi Tomac», ce am auzit tot de la voi din presă, şi astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât.

Eu l-am întrebat pe Grindeanu, de Tomac şi Nazare, a zis: «Nea Gigi, sunt şi ei pe listă». După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist.