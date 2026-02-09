Când şi-ar putea afla pedeapsa fratele lui Cornel Penescu! Acesta e judecat pentru ucidere din culpă - Antena Sport

Fratele lui Cornel Penescu, Ilie, este judecat pentru ucidere din culpă pentru o faptă din 2022. Atunci un angajat al firmei SC Hera Packing SRL a decedat, după ce a căzut de la circa doi metri și jumătate, în timp ce încărca un utilaj cu baxuri de zahăr. Societatea era controlată din umbră de Ilie Penescu, în acte fiind trecută soţia acestuia, Tatiana.
Dosarul penal, deschis în 2023, a fost amânat de mai multe ori. Următorul termen este 11 martie, la Tribunalul Piteşti.
Fratele lui Cornel Penescu, Ilie, şi-ar putea afla pe 11 martie pedeapsa în dosarul în care e judecat pentru ucidere din culpă
Potrivit gsp.ro, Ilie Penescu este acuzat că, prin nerespectarea regulilor de securitate în muncă, ar fi provocat din culpă decesul respectivului angajat.
În acest caz, societatea deţinută de familia Penescu a fost amendată cu 20.000 de lei de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș pentru muncă la negru.
Nu este exclus ca dosarul penal să se amâne din nou. Potrivit articolului 192 din Codul Penal, uciderea din culpă se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Fraţii Cornel şi Ilie Penescu aveau o avere estimată la finalul anilor 2000 la circa 250 de milioane de euro. Averea lor s-a prăbuşit după ce Cornel Penescu a fost condamnat în dosarul “Mită pentru arbitri”.
Cornel Penescu a fost eliberat din închisoare la jumătatea lunii noiembrie 2017, după ce a ispăşit circa 6 ani de detenţie dintr-o condamnare la 8 ani de închisoare. Condamnarea a fost rezultată din contopirea a şapte pedepse din dosare de corupţie. Una dintre acestea a fost cea primită în dosarul “Mită pentru arbitri”, în care Cornel Penescu a primit 5 ani de închisoare. Cornel Penescu nu s-a mai întors în fotbal după ce a fost eliberat din închisoare.
După ce Cornel Penescu a fost arestat preventiv, conducerea clubului FC Argeş a fost preluată temporar de fiul lui, Andrei. Acesta a anunţat retragerea finanţării clubului FC Argeş în 2013.
