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Uluitor! Arbitrul somalez care a primit “interzis” în SUA nu va fi prezent la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 9:07 / Actualizat: 9 iunie 2026, 10:29

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Uluitor! Arbitrul somalez care a primit interzis în SUA nu va fi prezent la Cupa Mondială

Omar Abdulkadir Artan, în timpul unui meci / Profimedia

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Arbitrul somalez căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, Omar Abdulkadir Artan, nu va oficia în timpul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), a confirmat FIFA luni pentru AFP.

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FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea să se arbitreze sau să oficieze la Cupa Mondială din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite“, a declarat forul de conducere.

Omar Abduladir Artan NU va mai arbitra la Cupa Mondială: “Avea o viză valabilă”

FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv acordarea vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment“, se arată în comunicat. “În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cine primeşte o viză şi cine este admis pe teritoriul său“.

Motivele expulzării lui Omar Abdulkadir Artan nu sunt încă cunoscute. Cu toate acestea, “avea o viză valabilă“, a declarat pentru AFP Ciise Aden Abshir, consilier principal în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.

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Somalia este una dintre numeroasele ţări ai căror cetăţeni sunt supuşi unei interdicţii de călătorie în Statele Unite impuse de administraţia Trump. La sfârşitul lunii noiembrie, preşedintele SUA a numit Somalia o “ţară putredă” şi şi-a anunţat intenţia de a pune capăt statutului special care protejează cetăţenii somalezi de deportare.

Sursa: News.ro

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