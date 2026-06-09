Uluitor! Arbitrul somalez care a primit “interzis” în SUA nu va fi prezent la Cupa Mondială

Arbitrul somalez căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, Omar Abdulkadir Artan, nu va oficia în timpul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), a confirmat FIFA luni pentru AFP.

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“FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea să se arbitreze sau să oficieze la Cupa Mondială din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite“, a declarat forul de conducere.

Omar Abduladir Artan NU va mai arbitra la Cupa Mondială: “Avea o viză valabilă”

“FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv acordarea vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment“, se arată în comunicat. “În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cine primeşte o viză şi cine este admis pe teritoriul său“.

FIFA confirm Omar Abdulkadir Artan can’t officiate at the World Cup after being denied entry into the United States.

The Somali referee is one of Africa’s most respected officials. Somalia’s Ministry of Youth and Sports say Artan travelled with a valid US visa.

Yet Somalia is… pic.twitter.com/EptpNjCpgE

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026

Motivele expulzării lui Omar Abdulkadir Artan nu sunt încă cunoscute. Cu toate acestea, “avea o viză valabilă“, a declarat pentru AFP Ciise Aden Abshir, consilier principal în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia.