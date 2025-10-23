Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului - Antena Sport

Home | Extra | Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului

Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului

Publicat: 23 octombrie 2025, 8:49

Comentarii
Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului

Ambulanţă pompieri - Hepta

Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii legii să vină cu verdictul.

Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă

“El își asumă, a greșit, am vorbit și eu cu el și am decis să îi iau banderola de căpitan. Pe parte administrativă se vedem dacă va mai lua clubul vreo măsură. Era totuși în timpul lui liber. Și-a cerut scuze, dar hai să nu judecăm atât de aspru pentru că alții au făcut lucruri și mai grave și au scăpat nepedepsiți.

Nu e nici primul nici ultimul fotbalist care face asta. Cu toții am greșit și el suportă consecințele. Cine nu a greșit când a fost tânăr? Nu e nimeni fără de greșeală. Îi pare foarte rău. Își vede de fotbal acum și se pregătește cu echipa”, a spus Goian, citat de fanatik.ro.

Marian Ilie, accident dur la Suceava

Aflat la volanul unui autoturism Audi Q3, Marian Ilie a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp, aflat lângă trecerea de pietoni. În urma impactului, autoturismul și stâlpul au suferit avarii. Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04.16.

Reclamă
Reclamă

Șoferul se afla în stare de ebrietate, iar testul cu etilotestul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Observator
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Când va debuta, de fapt, Mazilu la Dinamo! Ce se întâmplă cu atacantul: „Are un mare deficit”
Fanatik.ro
Când va debuta, de fapt, Mazilu la Dinamo! Ce se întâmplă cu atacantul: „Are un mare deficit”
11:51
Mărturisire incredibilă! Mihai Rotaru a intrat nervos în vestiar şi l-a amendat cu 2000 de euro: “M-am rugat la Dumnezeu”
11:23
Iuliu Mureşan a dat cărţile pe faţă despre transferul lui Louis Munteanu! Gigi Becali stă la pândă
11:02
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum”
10:49
Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026
10:48
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!
10:39
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială”
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 5 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 6 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!