Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului - Antena Sport

Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului.

Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii legii să vină cu verdictul.

Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă

“El își asumă, a greșit, am vorbit și eu cu el și am decis să îi iau banderola de căpitan. Pe parte administrativă se vedem dacă va mai lua clubul vreo măsură. Era totuși în timpul lui liber. Și-a cerut scuze, dar hai să nu judecăm atât de aspru pentru că alții au făcut lucruri și mai grave și au scăpat nepedepsiți.

Nu e nici primul nici ultimul fotbalist care face asta. Cu toții am greșit și el suportă consecințele. Cine nu a greșit când a fost tânăr? Nu e nimeni fără de greșeală. Îi pare foarte rău. Își vede de fotbal acum și se pregătește cu echipa”, a spus Goian, citat de fanatik.ro.

Marian Ilie, accident dur la Suceava

Aflat la volanul unui autoturism Audi Q3, Marian Ilie a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp, aflat lângă trecerea de pietoni. În urma impactului, autoturismul și stâlpul au suferit avarii. Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04.16.