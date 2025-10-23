Cât a putut să plătească un român pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Încă un gest uriaş al campionului nostru - Antena Sport

David Popovici ne-a demonstrat an de an că este un campion şi în afara bazinului. Pe lângă medaliile de aur olimpice, mondiale şi europene, sportivul nostru a făcut gesturi uriaşe de-a lungul timpului.

Ultimul a venit cu câteva zile în urmă, atunci când a scos la licitaţie o oră de înot cu el, iar preţul de pornire a fost de 500 de euro. Cine a vrut să înveţe să înoate chiar de la marele David, a trebuit să investească serios.

3.250 de euro pentru o oră de antrenament cu David Popovici

Dar totul a fost din nou pentru o cauză bună. Banii vor ajunge la asociaţia Climb Again, care va ajuta mai mulţi copii cu dizabilităţi. Între timp, casa de licitaţii Armark a anunţat şi ce sumă a reuşit să atragă Popovici.

Este vorba de 3.250 de euro, o sumă uriaşă pentru cele 60 de minute pe care persoana le va petrece alături de David. Iniţial, licitaţia a avut loc în mediul online, dar a urmat apoi şi una fizică, pe 21 octombrie.

Cei 3.250 de euro vor ajunge la asociaţia Climb Again, un ONG care îi ajută pe copiii şi tinerii cu nevoi speciale să ducă o viaţă cât mai bună.