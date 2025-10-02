Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep - Antena Sport

Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026.
Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi are mic dejun inclus, dar şi cină festivă la trecerea dintre ani şi un program artistic.
1.430 de euro pentru un sejur la Hotelul Simona Halep
Invitaţii speciali sunt DJ Professor şi Giorgio Ciabattoni, iar cei care vor alege locaţia vor avea parte şi de terapii pentru relaxare şi stare de bine sau acces gratuit la zona SPA şi sala de fitness.
Sejurul va costa 1.430 de euro de persoană, pentru o cameră dublă. De menţionat e faptul că invitaţii vor avea parte şi de un brunch special pe 1 ianuarie.
Simona Halep a semnat un nou contract
Pe de altă parte, Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep.
Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine şi procesul de negociere a contractelor.
După o carieră excepţională, încununată cu două titluri de Grand Slam, clasarea pe locul 1 mondial WTA şi sute de meciuri care au inspirat generaţii întregi, Simona Halep este poate cel mai indrăgit sportiv al României, iar performanţele ei pot inspira initiative noi, parteneriate strategice şi cu siguranţă, noi generaţii de sportivi, se arată într-un comunicat remis News.ro.
- Primele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat
- “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
- Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit: “Un înger şi un adevărat prieten”
- Ce s-a întâmplat când Gigi Becali s-a dus direct la bărbatul care îi scrie pe garduri, care se autointitulează “Ivanov Nebunul”
- Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu