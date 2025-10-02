Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep - Antena Sport

Închide meniul
Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep

Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep

Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep

Publicat: 2 octombrie 2025, 13:12

Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep

Simona Halep, în cadrul unei conferinţă de presă - Profimedia Images

Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026.

Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi are mic dejun inclus, dar şi cină festivă la trecerea dintre ani şi un program artistic.

1.430 de euro pentru un sejur la Hotelul Simona Halep

Invitaţii speciali sunt DJ Professor şi Giorgio Ciabattoni, iar cei care vor alege locaţia vor avea parte şi de terapii pentru relaxare şi stare de bine sau acces gratuit la zona SPA şi sala de fitness.

Sejurul va costa 1.430 de euro de persoană, pentru o cameră dublă. De menţionat e faptul că invitaţii vor avea parte şi de un brunch special pe 1 ianuarie.

Simona Halep a semnat un nou contract

Pe de altă parte, Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep.

Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine şi procesul de negociere a contractelor.

După o carieră excepţională, încununată cu două titluri de Grand Slam, clasarea pe locul 1 mondial WTA şi sute de meciuri care au inspirat generaţii întregi, Simona Halep este poate cel mai indrăgit sportiv al României, iar performanţele ei pot inspira initiative noi, parteneriate strategice şi cu siguranţă, noi generaţii de sportivi, se arată într-un comunicat remis News.ro.

