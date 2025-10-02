Cât a ajuns să coste un sejur de Revelion 2026 la Hotelul Simona Halep - Antena Sport

Simona Halep (34 de ani) a postat pe reţelele de socializare preţul pe care trebuie să îl plătească cei care doresc să petreacă un sejur la hotelul Simona Halep, din Poiana Braşov, cu ocazia Revelionului 2026.

Sejurul propus de hotelul campioanei noastre cuprinde patru nopţi de cazare, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, şi are mic dejun inclus, dar şi cină festivă la trecerea dintre ani şi un program artistic.

1.430 de euro pentru un sejur la Hotelul Simona Halep

Invitaţii speciali sunt DJ Professor şi Giorgio Ciabattoni, iar cei care vor alege locaţia vor avea parte şi de terapii pentru relaxare şi stare de bine sau acces gratuit la zona SPA şi sala de fitness.

Sejurul va costa 1.430 de euro de persoană, pentru o cameră dublă. De menţionat e faptul că invitaţii vor avea parte şi de un brunch special pe 1 ianuarie.