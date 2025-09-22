Simona Halep a semnat un nou contract - Antena Sport

Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep.

Parteneriatul cu fostul lider mondial WTA a fost semnat la finalul săptămânii trecute, la Bucureşti

Simona Halep a semnat un nou contract

Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine şi procesul de negociere a contractelor.

După o carieră excepţională, încununată cu două titluri de Grand Slam, clasarea pe locul 1 mondial WTA şi sute de meciuri care au inspirat generaţii întregi, Simona Halep este poate cel mai indrăgit sportiv al României, iar performanţele ei pot inspira initiative noi, parteneriate strategice şi cu siguranţă, noi generaţii de sportivi, se arată într-un comunicat remis News.ro.

O relaţie construită în timp, cu încredere şi respect reciproc

De-a lungul anilor, Simona Halep a fost prezentă în repetate rânduri la evenimente organizate de echipa Sports Festival care organizează şi turneul de tenis feminin Transylvania Open WTA 250. În 2019, a fost protagonista unui moment de gală dedicat carierei sale în cadrul Sports Festival, când a jucat în faţa a mii de fani alături de Marius Copil, Fabio Fognini şi Daniela Hantuchova, într-un spectacol care a umplut BTarena şi care a inclus şi o apariţie a antrenorului ei de atunci, Darren Cahill.