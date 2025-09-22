Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Simona Halep a semnat un nou contract - Antena Sport

Home | Tenis | Simona Halep a semnat un nou contract

Simona Halep a semnat un nou contract

Publicat: 22 septembrie 2025, 14:10

Comentarii
Simona Halep a semnat un nou contract

Simona Halep a semnat contractul cu Grupul Sports Festival

Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Parteneriatul cu fostul lider mondial WTA a fost semnat la finalul săptămânii trecute, la Bucureşti

Simona Halep a semnat un nou contract

Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine şi procesul de negociere a contractelor.

După o carieră excepţională, încununată cu două titluri de Grand Slam, clasarea pe locul 1 mondial WTA şi sute de meciuri care au inspirat generaţii întregi, Simona Halep este poate cel mai indrăgit sportiv al României, iar performanţele ei pot inspira initiative noi, parteneriate strategice şi cu siguranţă, noi generaţii de sportivi, se arată într-un comunicat remis News.ro.

O relaţie construită în timp, cu încredere şi respect reciproc

De-a lungul anilor, Simona Halep a fost prezentă în repetate rânduri la evenimente organizate de echipa Sports Festival care organizează şi turneul de tenis feminin Transylvania Open WTA 250. În 2019, a fost protagonista unui moment de gală dedicat carierei sale în cadrul Sports Festival, când a jucat în faţa a mii de fani alături de Marius Copil, Fabio Fognini şi Daniela Hantuchova, într-un spectacol care a umplut BTarena şi care a inclus şi o apariţie a antrenorului ei de atunci, Darren Cahill.

Reclamă
Reclamă

În 2022, Simona Halep a fost invitată specială la meciul de retragere al lui Horia Tecău, organizat tot la Cluj, în cadrul Sports Festival. A jucat pe teren alături de Robert Lindstedt şi Marius Copil, într-un moment cu o puternică încărcătură emoţională pentru fanii tenisului.

În 2024, în cadrul celei de-a cincea ediţii Sports Festival, Simona Halep a revenit pe teren pentru un demonstrativ de excepţie alături de Andre Agassi, Steffi Graf şi Andrei Pavel. Prezenţa sa în BTarena a marcat, din nou, unul dintre cele mai puternice şi emoţionante momente ale festivalului.

Simona Halep a participat la prima ediţie a Transylvania Open WTA 250, unde a ajuns în finală alături de Anett Kontaveit. În 2025, tot aici, Simona Halep şi-a anunţat oficial retragerea din activitatea competiţională, în faţa publicului şi în cadrul turneul care i-a fost mereu aproape şi unde şi-a încheiat cariera în mod simbolic.

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi realeVerificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
Reclamă

Moment istoric: meciul oficial de retragere al Simonei Halep va avea loc în cadrul Sports Festival 2026

Simona Halep îşi va încheia cariera sportivă într-un cadru festiv, în faţa fanilor din România, în cadrul Sports Festival 2026 care va avea loc în perioada 11–14 iunie. Meciul oficial de retragere va avea loc pe 13 iunie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca, şi va fi punctul culminant al celei de-a şaptea ediţii a festivalului. Anunţul a fost făcut în cadrul meciului demonstrativ Ronaldinho and Friends, în faţa unei sălii de 10.000 de oameni.

Despre Sports Festival

Sports Festival este cel mai mare eveniment multi-sport din România, ajuns în 2025 la a şasea ediţie. De-a lungul anilor, a adus pe aceeaşi scenă nume legendare precum Generaţia de Aur, Barcelona Legends, Galatasaray Legends, dar şi sportivi de renume mondial: Simona Halep, Horia Tecău, Darren Cahill, Goran Ivanišević, iar în 2024, Andre Agassi şi Steffi Graf. Festivalul reuneşte anual zone de iniţiere în sport, Sports Talks, masterclass-uri pentru profesionişti, competiţii, parada cluburilor sportive şi demonstraţii spectaculoase. „Biletul de sănătate” şi „Urban Playfield” sunt concepte originale dezvoltate în cadrul Sports Festival.

Aceeaşi echipă organizează şi Transylvania Open, cel mai important turneu de tenis din România, eveniment care face parte din circuitul WTA. Distins în 2022 şi 2023 cu titlul de „Cel mai bun turneu WTA 250”, în urma votului jucătoarelor, Transylvania Open se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, şi este transmis anual în peste 150 de ţări.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
15:09
Alexandru Mitriţă s-a retras la echipa naţională! Scrisoarea de adio
15:04
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
13:44
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta
13:31
EXCLUSIVSimona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial
13:23
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca