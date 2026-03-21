Cât costă ceasul purtat de Mirel Rădoi. Valorează cât un apartament în Bucureşti

Mirel Rădoi a fost surprins la meciul cu UTA purtând la mână un ceas care are costă între 90.000 și 120.000 de euro!

Tehnicianul declara recent, la Antena Sport, că el nu poate să fie un bun sfătuitor pentru fotbalişti în ceea ce priveşte banii, pentru că el şi-a cheltuti aproape tot ce a strâns din fotbal pe maşini şi ceasuri.

“Eu am câştigat 15 milioane în toata cariera, din care vreo şase s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r. – pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că. Dacă vei câştiga o sumă aşa de mare, e clar că cel mai indicat e să îţi cumperi un apartament sau o casă”, a declarat Mirel Rădoi în urmă cu ceva vreme.

Pe lângă ceasuri, actualul tehnician de la FCSB deţine mai multe maşini de lux. Mirel Rădoi are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume. Rădoi mai are un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.