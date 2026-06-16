Home | Extra | Cât costă o apă, o bere și un sendviș la Cupa Mondială 2026. Un reporter a rămas mască: “Mi-era rușine să le dau înapoi!”

Cât costă o apă, o bere și un sendviș la Cupa Mondială 2026. Un reporter a rămas mască: “Mi-era rușine să le dau înapoi!”

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 11:45

Comentarii
Cât costă o apă, o bere și un sendviș la Cupa Mondială 2026. Un reporter a rămas mască: Mi-era rușine să le dau înapoi!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mondialul din America a atras public din toate colţurile lumii. Stadioanele sunt pline, iar turiştii au luat cu asalt oraşele. Aşa că şi preţurile au crescut, pe măsură ce interesul pentru Cupa Mondială 2026 este mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aşadar, o simplă sticlă cu apă costă 5 dolari, adică 22 de lei, în timp ce pentru o bere un turist trebuie să plătească 16 dolari. În bani româneşti asta înseamnă 72 de lei! Pentru un simplu sendviș, szuporterii prezenţi la Mondial trebuie să plătească chiar şi 110 lei, adică 24 de dolari!

Preţurile sunt destul de mari. Până şi reporterii prezenţi la competiţie au recunoscut că au fost nevoiţi să dea bani serioşi pentru mâncare.

Ed Dove, reporter la ESPN Africa, a povestit că a plătit 50 de dolari, 225 de lei, pentru un șnițel de pui, o salată tabbouleh, un croissant și o sticlă de apă.

”Recunosc că mi-era foame. Nu am întrebat prețul dinainte. Mi-era rușine să mă întorc la coadă pentru a le da înapoi, așa că am plătit”, a spus Ed Dove, citat de Talk Sport.

Reclamă
Reclamă

Osasu Obayiuwana – jurnalist de la ESPN Africa – a catalogat prețurile de la Cupa Mondială drept ”jaf la drumul mare”. ”Cine cumpără mâncare la MetLife Stadium (n.r. arena din New Jersey) trebuie să fie pregătit să fie luat de fraier”, a spus Osasu Obayiuwana.

 

Noi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferiiNoi restricţii pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. Ce rută ocolitoare au la dispoziţie şoferii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Observator
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
12:48

A semnat contractul cu Real Madrid! Jose Mourinho și-a dat acceptul: “Nu mi-am terminat treaba”
12:41

Refuză FCSB şi merge în Serie A! Transfer important pentru un fotbalist din Liga 1!
12:25

Răsturnare de situație în cazul suspendării Cameliei Voinea: “Justiţia a privit legea şi probele. Şi a decis”
12:09

Trădare în Liga 1! Jucătorul plecat de la CFR Cluj a semnat cu “U”
11:51

Statistica de la Cupa Mondială care “îi dă fiori” Spaniei. 14 naționale sunt peste “Furia Roja” la acest capitol
11:11

Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26
Vezi toate știrile
1 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 2 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 3 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 4 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul 5 Denis Alibec şi-a dat acordul şi semnează. Întâlnire cu conducerea şi antrenorul clubului 6 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României