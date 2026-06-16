Cât costă o apă, o bere și un sendviș la Cupa Mondială 2026. Un reporter a rămas mască: “Mi-era rușine să le dau înapoi!”

Mondialul din America a atras public din toate colţurile lumii. Stadioanele sunt pline, iar turiştii au luat cu asalt oraşele. Aşa că şi preţurile au crescut, pe măsură ce interesul pentru Cupa Mondială 2026 este mare.

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Aşadar, o simplă sticlă cu apă costă 5 dolari, adică 22 de lei, în timp ce pentru o bere un turist trebuie să plătească 16 dolari. În bani româneşti asta înseamnă 72 de lei! Pentru un simplu sendviș, szuporterii prezenţi la Mondial trebuie să plătească chiar şi 110 lei, adică 24 de dolari!

Preţurile sunt destul de mari. Până şi reporterii prezenţi la competiţie au recunoscut că au fost nevoiţi să dea bani serioşi pentru mâncare.

Ed Dove, reporter la ESPN Africa, a povestit că a plătit 50 de dolari, 225 de lei, pentru un șnițel de pui, o salată tabbouleh, un croissant și o sticlă de apă.

”Recunosc că mi-era foame. Nu am întrebat prețul dinainte. Mi-era rușine să mă întorc la coadă pentru a le da înapoi, așa că am plătit”, a spus Ed Dove, citat de Talk Sport.