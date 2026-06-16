Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 continuă cu ziua 6, atunci când vor avea loc patru partide în cadrul turneului din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciurile vor începe la ora 22:00 şi vor fi transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

LIVE BLOG Campionatul Mondial | Ziua 6

Primul duel va fi și capul de afiș al zilei, deoarece le pune faţă în faţă pe Franţa, vicecampioana mondială, şi Senegal, vicecampioana Africii. Duelul se va disputa pe MetLife Stadium de la ora 22:00, arena care din New Jersey care va fi și gazda marii finale de la World Cup 2026.

Următoarea partidă va avea loc peste noapte, la ora 01:00, urmând să pună față în față celelalte două naționale din Grupa I. Irak și Norvegia dau piept la Boston Stadium, iar nordicii speră să înceapă cu dreptul aventura la primul lor Mondial după o pauză de 28 de ani.

Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale en-titre, Argentina, la ediția din 2026. “Pumele” întâlnesc Algeria în prima etapă din Grupa J pe Kansas City Stadium, de la ora 04:00.