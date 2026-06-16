Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 continuă cu ziua 6, atunci când vor avea loc patru partide în cadrul turneului din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.
Meciurile vor începe la ora 22:00 şi vor fi transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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Primul duel va fi și capul de afiș al zilei, deoarece le pune faţă în faţă pe Franţa, vicecampioana mondială, şi Senegal, vicecampioana Africii. Duelul se va disputa pe MetLife Stadium de la ora 22:00, arena care din New Jersey care va fi și gazda marii finale de la World Cup 2026.
Următoarea partidă va avea loc peste noapte, la ora 01:00, urmând să pună față în față celelalte două naționale din Grupa I. Irak și Norvegia dau piept la Boston Stadium, iar nordicii speră să înceapă cu dreptul aventura la primul lor Mondial după o pauză de 28 de ani.
Duelurile din noapte continuă cu debutul campioanei mondiale en-titre, Argentina, la ediția din 2026. “Pumele” întâlnesc Algeria în prima etapă din Grupa J pe Kansas City Stadium, de la ora 04:00.
Partida care încheie ziua se va disputa la micul dejun și le va aduce față în față pe Austria și Iordania, naționala din urmă fiind la prima ei participare la un turneu final de calibru mondial. Confruntarea va avea loc de la ora 07:00, pe San Francisco Bay Arena Stadium.
Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial
- Franța – Senegal, ora 22:00
- Iraq – Norvegia, ora 01:00
- Argentina – Algeria, ora 04:00
- Austria – Iordania, ora 07:00
Lotul Franţei
- Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)
- Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
- Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)
- Selecţioner: Didier Deschamps
Lotul Irakului
- Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
- Fundași: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
- Mijlocași: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
- Atacanți: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
- Selecţioner: Graham Arnold
Lotul Norvegiei
- Portari: Egil Selvik (Watford), Orjan Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburg)
- Fundași: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langas (Derby County), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), David Moller Wolfe (Wolves), Leo Ostigard (Genoa)
- Mijlocași: Thelo Aasgaard (Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Odegaard (Arsenal)
- Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Alexander Sorloth (Atletico Madrid)
- Selecţioner: Stale Solbakken
Lotul Senegalului
- Portari : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)
- Fundași : Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)
- Mijlocași : Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)
- Atacanți : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)
- Selecţioner: Pape Thiaw
Lotul Algeriei
- Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
- Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)
- Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)
- Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)
- Selecţioner: Vladimir Petkovic
Lotul Argentinei
- Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)
- Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)
- Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)
- Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), și Flaco Lopez (Palmeiras)
- Selecţioner: Lionel Scaloni
Lotul Austriei
- Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)
- Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
- Mijlocași: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
- Atacanți: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
- Selecţioner: Ralf Rangnick
Lotul Iordaniei
- Portari: Yazid Abulaila, Abdallah Al Fakhouri, Ahmad Al Juaidi, Nour Bani Attiah
- Fundași: Mohammad Abualnadi, Yousef Abu, Al Jazar Husam, Abu Dahab, Mohammad Abu Hashish, Mohannad Abu Taha, Yazan Al Arab, Saed Al Rosan, Ahmad Assaf, Anas Badawi, Abdallah Nasib, Ehsan Haddad, Saleem Obaid, Mohammad Taha
- Mijlocași: Mohammad Al Dawoud, Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Yousef Qashi, Ibrahim Sadeh
- Atacanți: Mohammad Abu, Zraiq Mousa, Al Tamari, Ali Azaizeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan, Ibrahim Sabra
- Selecţioner: Jamal Sellami
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