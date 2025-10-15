Cât costă să petreci Revelionul pe Arena Națională. Ce evenimente vor avea loc la stadion - Antena Sport

Petrecere inedită pe Arena Națională la trecerea dintre ani. De Revelion, cel mai mare stadion din România va găzdui un eveniment, la care vor cânta formaţii de muzică lăutărească.
Mai exact, pe Arena Națională se va organiza un eveniment intitulat „Retrovelion Balkanika”. Cei care aleg să treacă în 2026 pe Arena Naţională vor asculta piese ale trupelor Azur, Nicolaus Papadopoulos și Taraful de la Vărbilău.
Preţurile sunt şi ele pe măsură. Cine vrea să ia parte la „Retrovelion Balkanika” trebuie să scoată din buzunar între 600 și 700 de lei pentru un tichet de acces.
Anul tecut au cântat Voltaj, Spitalul de Urgență și Class
Dacă anul trecut a avut loc premiera cu un Revelion la care au cântat trupe precum Voltaj, Spitalul de Urgență și Class, în acest an cei prezenţi se vor delecta cu muzică lăutărească. Cei care vor petrece aici, nu au acces şi pe gazon, ci întreaga petrecere se va ţine la interior, în zona VIP a Arenei Naționale.
- Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid
- Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani
- Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României
- Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil”
- Ce se mai ştie de Sharapova şi cum arată acum. Afacerile care i-au adus în conturi 220 de milioane de dolari