Cât costă să petreci Revelionul pe Arena Națională. Ce evenimente vor avea loc la stadion - Antena Sport

Cât costă să petreci Revelionul pe Arena Națională. Ce evenimente vor avea loc la stadion

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 19:28

Arena Nationala, la FCSB - Lyon / Antena Sport

Petrecere inedită pe Arena Națională la trecerea dintre ani. De Revelion, cel mai mare stadion din România va găzdui un eveniment, la care vor cânta formaţii de muzică lăutărească.

Mai exact, pe Arena Națională se va organiza un eveniment intitulat „Retrovelion Balkanika”. Cei care aleg să treacă în 2026 pe Arena Naţională vor asculta piese ale trupelor Azur, Nicolaus Papadopoulos și Taraful de la Vărbilău.

Preţurile sunt şi ele pe măsură. Cine vrea să ia parte la „Retrovelion Balkanika” trebuie să scoată din buzunar între 600 și 700 de lei pentru un tichet de acces.

Anul tecut au cântat Voltaj, Spitalul de Urgență și Class

Dacă anul trecut a avut loc premiera cu un Revelion la care au cântat trupe precum Voltaj, Spitalul de Urgență și Class, în acest an cei prezenţi se vor delecta cu muzică lăutărească. Cei care vor petrece aici, nu au acces şi pe gazon, ci întreaga petrecere se va ţine la interior, în zona VIP a Arenei Naționale.

