Ce mesaj i-a putut trimite George Simion lui Gigi Becali cu două luni în urmă, despre alegerile prezidenţiale - Antena Sport

George Simion şi Nicuşor Dan vor lupta în finala prezidenţială, după ce Dan l-a devansat cu câteva zeci de mii de voturi pe candidatul coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu.

Gigi Becali a dezvăluit că lideru AUR, George Simion, i-a trimis un mesaj pe 18 martie prin care îi cerea ajutorul pentru lupta pe care o va avea în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, cu Nicuşor Dan.

Mesajul lui George Simion pentru Gigi Becali

„Mă aşteptam la o finală Simion – Antonescu. Antonescu avea 3 partide în spate, forţa politică să intre în turul 2. Faptul că a ieşit Georgescu alături de Simion, se aştepta la o creştere. Votanţii lui Simion din primul tur, plus voturile lui Georgescu, plus supărarea oamenilor după ce au fost anulate alegerile.

Eu m-am certat cu George Simion pentru declaraţia pe care a dat-o faţă de mine. Atunci am plecat din AUR. Îmi menţin declaraţiile avute la adresa lui George Simion. Nu sunt un om care se schimbă după cum bate vântul.

Mi-a trimis mai multe mesaje de prietenie. Pe data de 18 martie, am primit un mesaj de la George Simion `am nevoie de tine în turul 2 cu Nicuşor Dan`. I-a spus `dacă ai norocul să ajungi cu Nicuşor Dan în turul 2, eşti din nou băiatul meu`. Simion e deja preşedinte. L-am iertat, dar tot ce am spus, aşa este”, a spus Becali, la Digi24.