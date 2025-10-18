Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: "O parte din copilăria mea a fost acolo" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost surprins cu lacrimi în ochi la conferinţa de presă a Rapidului, înaintea meciului cu Dinamo. Antrenorul giuleştenilor a oferit declaraţii despre tragedia petrecută vineri în cartierul Rahova, acolo unde a avut loc o explozie puternică într-un bloc.

Costel Gâlcă a copilărit chiar în acel cartier, iar tatăl lui este administratorul scării vecine a imobilului care a explodat. Antrenorul giuleştenilor a fost vizibil afectat de cele petrecute.

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova

Gâlcă a transmis că imediat după ce a aflat cele petrecute, şi-a sunat tatăl şi fraţii pentru a se asigura că sunt în siguranţă.

“O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, inițial am citit mesajul greșit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat. Eram atent la altceva și când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei, care stau acolo.

Am reușit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de ei. Autoritățile au reacționat destul de repede, i-au ajutat. Este un accident tragic și nu ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.