Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: "O parte din copilăria mea a fost acolo" - Antena Sport

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: "O parte din copilăria mea a fost acolo"

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: "O parte din copilăria mea a fost acolo"

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: “O parte din copilăria mea a fost acolo”

Publicat: 18 octombrie 2025, 13:54

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: O parte din copilăria mea a fost acolo

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Costel Gâlcă a fost surprins cu lacrimi în ochi la conferinţa de presă a Rapidului, înaintea meciului cu Dinamo. Antrenorul giuleştenilor a oferit declaraţii despre tragedia petrecută vineri în cartierul Rahova, acolo unde a avut loc o explozie puternică într-un bloc.

Costel Gâlcă a copilărit chiar în acel cartier, iar tatăl lui este administratorul scării vecine a imobilului care a explodat. Antrenorul giuleştenilor a fost vizibil afectat de cele petrecute.

Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova

Gâlcă a transmis că imediat după ce a aflat cele petrecute, şi-a sunat tatăl şi fraţii pentru a se asigura că sunt în siguranţă.

“O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, inițial am citit mesajul greșit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat. Eram atent la altceva și când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei, care stau acolo.

Am reușit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de ei. Autoritățile au reacționat destul de repede, i-au ajutat. Este un accident tragic și nu ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Trei oameni au murit după explozia din Rahova

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria.

Conform datelor transmise vineri de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Universitar a fost internat un pacient de 53 de ani cu arsuri severe, staţionar hemodinamic, intubat, pentru care se făcuse deja solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate. Alte 4 persoane rănite în explozie, au fost evaluate medical, fără a necesita internare.

Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Observator
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
14:47
1 Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! 2 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 3 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 4 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 5 VIDEORomânia – Slovacia 3-0 şi România – Suedia 3-2! Medalie istorică pentru tricolori la European 6 Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă
