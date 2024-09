Cristiano Ronaldo a anunţat noul proiect în care va fi implicat: "Ceva interesant se apropie" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a anunţat noul proiect în care va fi implicat. Portughezul a distribuit un teaser video pe contul său X prin care a dezvăluit colaborarea în viitorul joc video de lupte al SNK, „Fatal Fury: City of the Wolves”.

„Ceva interesant se apropie”, a scris starul portughez pentru a însoţi teaserul.

Videoclipul de 30 de secunde se deschide cu un teren de fotbal şi coridoarele unui stadion, înainte de a apărea cuvintele „Un jucător legendar se alătură unui joc legendar”. Acestea sunt urmate de numărul 7, relatează news.ro.

Următoarea secvenţă arată literele C şi apoi R proiectate pe ecranul gigant al stadionului. Spotul se încheie cu o uşă de fier pe care scrie „Fatal Fury: City of the Wolves”. Aceasta sugerează că CR7 este în jocul video, probabil ca personaj de luptă.

Jocul video, care va fi lansat pe 24 aprilie 2025, este deja disponibil pentru precomandă. Deşi această colaborare poate părea surprinzătoare, ea poate fi cu siguranţă explicată prin faptul că portughezul joacă în liga saudită din 2023, când a semnat pentru Al-Nassr.