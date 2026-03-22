Momente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul

Au fost momente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România, care se va disputa joi, de la ora 19:00. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trei persoane au fost rănite în urma prăbuşirii a două clădiri, în districtul Fatih al Istanbulului. Primele date indică drept cauză o explozie provocată de o scurgere de gaze.

Două clădiri situate pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray s-au prăbuşit din motive încă necunoscute, a relatat iniţial Anadolu.

Biroului Guvernatorului Istanbulului Davut Gul a transmis că trei dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături au fost salvate şi duse la spital, în timp ce eforturile de căutare şi salvare continuă pentru celelalte două persoane.

İstanbul Fatih’te 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle çöktü

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta meydana gelen göçüğün altında kalanlar için kurtarma çalışması devam ediyorhttps://t.co/5ILThvHvEC pic.twitter.com/F7SBh89Yx9

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026