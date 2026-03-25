Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România

Edi Iordănescu a avut un mesaj de încurajare pentu foştii săi elevi, înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.
Iordănescu a calificat România la EURO 2024, după ce a câştigat o grupă din care a mai făcut parte Elveţia. La turneul final, cu Edi pe bancă, tricolorii au învins Ucraina, cu 3-0 şi s-au calificat în optimi.
Acum, Iordănescu speră ca naţionala să aibă un nou moment zero la Istanbul.
Edi Iordănescu, mesaj înainte de Turcia – România
“În momentele cu adevărat importante, diferența nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.
Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv.
Dar la fel de important este și cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.
Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie !!
Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună si sa ne susținem Nationala!!
Mult succes, România! 🇷🇴”, e mesajul de încurajare al lui Edi Iordănescu.
Dacă România va învinge Turcia, va evolua în finala barajului pentru World Cup 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, marţi, de la 21:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAYY.
- Turcia – România LIVE TEXT (joi, 19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026
- Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite
- „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România
- Turcii iau de sus naţionala României, înainte de baraj: “Cea mai slabă. Românii sunt conştienţi şi ei de asta”
- FRF, informaţii pentru fanii tricolorilor care vor fi prezenţi la Turcia – România