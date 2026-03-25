Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România

Edi Iordănescu a avut un mesaj de încurajare pentu foştii săi elevi, înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.

Iordănescu a calificat România la EURO 2024, după ce a câştigat o grupă din care a mai făcut parte Elveţia. La turneul final, cu Edi pe bancă, tricolorii au învins Ucraina, cu 3-0 şi s-au calificat în optimi.

Acum, Iordănescu speră ca naţionala să aibă un nou moment zero la Istanbul.

Edi Iordănescu, mesaj înainte de Turcia – România

“În momentele cu adevărat importante, diferența nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv.