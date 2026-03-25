Edi Iordănescu, mesaj special pentru tricolori, înainte de Turcia – România

Dan Roșu Publicat: 25 martie 2026, 13:25

Edi Iordănescu, pe banca României - Profimedia Images

Edi Iordănescu a avut un mesaj de încurajare pentu foştii săi elevi, înainte de Turcia – România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, ce va avea loc joi, de la ora 19:00.

Iordănescu a calificat România la EURO 2024, după ce a câştigat o grupă din care a mai făcut parte Elveţia. La turneul final, cu Edi pe bancă, tricolorii au învins Ucraina, cu 3-0 şi s-au calificat în optimi.

Acum, Iordănescu speră ca naţionala să aibă un nou moment zero la Istanbul.

Edi Iordănescu, mesaj înainte de Turcia – România

“În momentele cu adevărat importante, diferența nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv.

Dar la fel de important este și cadrul din jurul lor. Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie !!
Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună si sa ne susținem Nationala!!

Mult succes, România! 🇷🇴”, e mesajul de încurajare al lui Edi Iordănescu.

Dacă România va învinge Turcia, va evolua în finala barajului pentru World Cup 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, marţi, de la 21:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAYY.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un american şi-a vândut casa cu ajutorul ChatGPT în 5 zile și a obținut o sumă record. Ce l-a sfătuit AI-ul
Observator
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Fanatik.ro
14:20

Turcia – România LIVE TEXT (joi, 19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026
13:52

Arda Guler, cuvinte uriaşe despre Mircea Lucescu şi Gică Hagi, înainte de Turcia – România: “Sunt onorat”
13:45

Vincenzo Montella, înainte de Turcia – România: “Sunt fericit să-l întâlnesc pe Mircea Lucescu”
13:37

Cristiano Ronaldo, încă legat de Real. Fiul său pleacă de la Al Nassr la Madrid
13:36

Noua Zeelandă, dispusă să joace meciul del la World Cup 2026 împotriva Iranului în afara Statelor Unite
13:27

FotoNaţionala României a ajuns la Istanbul! Primele imagini cu jucătorii lui Mircea Lucescu în Turcia
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav