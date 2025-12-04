Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid! - Antena Sport

Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi un assist în victoria echipei sale, 3-0, cu Athletic Bilbao, din deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu reuşitele din partida cu Bilbao, Mbappe a ajuns la 55 de goluri în acest an calendaristic pentru Real Madrid. Starul francez e la 4 goluri de egalarea unui record uriaş stabilit de Cristiano Ronaldo la madrileni, cele mai multe goluri marcate într-un an pentru Real.

Mbappe, aproape să doboare recordul lui Ronaldo la Real Madrid!

În 2013 Cristiano Ronaldo a înscris 59 de goluri în tricoul madrilenilor, cele mai multe marcate de un jucător într-un an în istoria Realului.

4 meciuri mai are Kylian Mbappe pentru a încerca să egaleze şi să depăşească recordul lui Ronaldo. Prima partidă va fi chiar împotriva formaţiei lui Ionuţ Radu (28 de ani), Celta Vigo. Acest meci se va disputa duminică, de la ora 22:00. Real va juca mai apoi cu Manchester City, în Liga Campionilor, miercuri, tot de la 22:00. Până la încheierea anului calendaristic Real va mai disputa şi meciurile cu Alaves, din deplasare şi Sevilla, de acasă.

“Nu va fi ușor, dar, având în vedere media sa, este foarte plauzibil ca francezul să devină jucătorul cu cele mai multe goluri din istoria clubului într-un an calendaristic”, a scris Marca, despre posibilitatea ca Mbappe să doboare recordul istoric al lui Ronaldo.