Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid! - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid!

Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 10:56 / Actualizat: 4 decembrie 2025, 13:00

Comentarii
Kylian Mbappe, aproape de a doborî un record uriaş al lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid!

Kylian Mbappe şi Cristiano Ronaldo, la un meci / Profimedia Images

Kylian Mbappe (26 de ani) a reuşit o “dublă” şi un assist în victoria echipei sale, 3-0, cu Athletic Bilbao, din deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu reuşitele din partida cu Bilbao, Mbappe a ajuns la 55 de goluri în acest an calendaristic pentru Real Madrid. Starul francez e la 4 goluri de egalarea unui record uriaş stabilit de Cristiano Ronaldo la madrileni, cele mai multe goluri marcate într-un an pentru Real.

Mbappe, aproape să doboare recordul lui Ronaldo la Real Madrid!

În 2013 Cristiano Ronaldo a înscris 59 de goluri în tricoul madrilenilor, cele mai multe marcate de un jucător într-un an în istoria Realului.

4 meciuri mai are Kylian Mbappe pentru a încerca să egaleze şi să depăşească recordul lui Ronaldo. Prima partidă va fi chiar împotriva formaţiei lui Ionuţ Radu (28 de ani), Celta Vigo. Acest meci se va disputa duminică, de la ora 22:00. Real va juca mai apoi cu Manchester City, în Liga Campionilor, miercuri, tot de la 22:00. Până la încheierea anului calendaristic Real va mai disputa şi meciurile cu Alaves, din deplasare şi Sevilla, de acasă.

“Nu va fi ușor, dar, având în vedere media sa, este foarte plauzibil ca francezul să devină jucătorul cu cele mai multe goluri din istoria clubului într-un an calendaristic”, a scris Marca, despre posibilitatea ca Mbappe să doboare recordul istoric al lui Ronaldo.

Reclamă
Reclamă

“E în prezent cel mai în formă jucător din lume”, a concluzionat publicaţia citată, analizând performanţele lui Mbappe.

Mbappe recunoştea că Ronaldo a fost unul dintre idolii săi din copilărie, alături de Zinedine Zidane.

Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de războiMedvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:52
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
13:23
Verdict crunt pentru Alex Matei, puștiul care a evoluat doar câteva minute în UTA – FCSB 3-0
13:07
Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz