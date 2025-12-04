Accidentat, Neymar a făcut show! Starul brazilian a reuşit un hattrick de senzaţie - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 10:06

Neymar, după unul din cele 3 goluri marcate cu Juventude / Profimedia Images

Neymar (33 de ani) a reuşit un hattrick de senzaţie în victoria obţinută de echipa sa, Santos, în deplasare, cu Juventude. Starul brazilian a înscris toate golurile lui Santos din deplasarea de la Juventude, în pofida faptului că evoluează accidentat.

Chiar dacă trebuie să se opereze, Neymar a decis să amâne intervenţia chirurgicală şi să joace în continuare pentru Santos. Starul a luat hotărârea pentru a contribui la salvarea de la retrogradare a lui Santos. După victoriile cu Sport Recife şi Juventude, partide în care Neymar a fost MVP, Santos e acum pe locul 14 în campionatul Braziliei, cu 44 de puncte după 37 de etape, cu 2 mai multe decât Vitoria, prima echipă aflată pe loc de retrogradare.

Neymar, hattrick pentru Santos! Al doilea meci la rând în care e MVP, deşi joacă accidentat

Neymar a deschis scorul cu Juventude în minutul 56, cu un şut deviat din careu. În minutul 65 vedeta s-a demarcat excelent şi a reuşit “dubla”, finalizând pe lângă portarul Jandrei. În minutul 73 Neymar avea să îşi completeze hattrick-ul şi să închidă tabela, transformând un penalty.

Pentru prestaţia lui din meciul cu Juventude Neymar a fost notat cu 9 de către site-ul de specialitate flashscore.ro. El a primit 8.7 pentru evoluţia din meciul precedent, cu Sport Recife, în care a reuşit un gol şi un assist. Şi în acea partidă Santos s-a impus cu 3-0. Pentru Neymar şi Santos urmează acum meciul cu Cruzeiro, de acasă, care se va disputa duminică, de la ora 21:00.

Neymar visează să fie în lotul Braziliei la World Cup 2026, turneu final transmis în exclusivitate în România în Universul Antena. Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti (66 de ani), a transmis deja că îl urmăreşte atent pe Neymar şi că acesta poate fi convocat în lotul pentru World Cup. Ultimele evoluţii ale lui Neymar îl fac pe acesta un candidat serios la un loc în lotul stelar al lui Ancelotti pentru Mondialul din America.

