"Examenul final!" Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite - Antena Sport

“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 9:37

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci/ Profimedia

Poziţia lui Cosmin Olăroiu nu mai este sigură pe banca tehnică a Emiratelor Arabe Unite, după ce a mai suferit un eșec, de această dată în fața Iordaniei, scor 1-2, în prima etapă a grupei C de la Cupa Arabă.

Pentru Olăroiu urmează meciuri cu Egipt și Kuweit și are nevoie neapărat de puncte, deoarece se află pe ultimul loc. În acelaşi timp, a început să se vorbească intens despre demiterea selecţionerului român.

„Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Și va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect. În preliminariile Mondialului, el n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea. Dar acum, s-a mers la Arab Cup cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători. În concluzie, acest turneu va fi examenul final pentru Cosmin. Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după competiția care urmează“, a dezvăluit Khaled Al-Awadhi, un cunoscut jurnalist din Emirate.

