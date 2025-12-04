Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol marcat într-un meci / Sport Pictures

David Miculescu (24 de ani) a fost înlocuit la pauza meciului cu Farul, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, din pricina unei accidentări.

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Miculescu va fi pe teren cu Dinamo. Miculescu este unul dintre preferaţii lui Gigi Becali de la FCSB.

David Miculescu va juca în derby-ul cu Dinamo

“(n.r: Miculescu poate să joace cu Dinamo?) Doctorul spune că da. (n.r: Bîrligea, nu se pune problema, nu?) Bîrligea, nu, Bîrligea cu Rapid”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

David Miculescu a evoluat în 14 meciuri în campionat în acest sezon, marcând 3 goluri. În Europa League el are 2 goluri şi 2 assist-uri în 9 meciuri jucate.

Transferat în 2022 de la UTA, Miculescu este cotat la 2.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027.