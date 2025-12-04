Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo - Antena Sport

David Miculescu (24 de ani) a fost înlocuit la pauza meciului cu Farul, câştigat de roş-albaştri cu 2-1, din pricina unei accidentări.
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că Miculescu va fi pe teren cu Dinamo. Miculescu este unul dintre preferaţii lui Gigi Becali de la FCSB.
David Miculescu va juca în derby-ul cu Dinamo
“(n.r: Miculescu poate să joace cu Dinamo?) Doctorul spune că da. (n.r: Bîrligea, nu se pune problema, nu?) Bîrligea, nu, Bîrligea cu Rapid”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
David Miculescu a evoluat în 14 meciuri în campionat în acest sezon, marcând 3 goluri. În Europa League el are 2 goluri şi 2 assist-uri în 9 meciuri jucate.
Transferat în 2022 de la UTA, Miculescu este cotat la 2.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027.
După victoria cu Farul, Becali l-a numit “fotbalist de fotbalist” pe David Miculescu. Acesta a înscris al doilea gol al roş-albaştrilor, cu un şut la colţul scurt, în minutul 24. Anterior Adrian Şut deschisese scorul, în minutul 14, după o centrare a lui Olaru. La pauza meciului cu constănţenii Miculescu a trebuit să fie înlocuit, din pricina accidentării, cu Baba Alhassan.
Înaintea derby-ului dintre FCSB şi Dinamo cele două echipe sunt despărţite de 10 puncte în clasament. Dinamo e pe locul 3 în Liga 1, cu 34 de puncte, iar FCSB e pe 9, cu 24 de puncte. La 2 puncte de play-off, FCSB a menajat toţi titularii la Arad, în meciul de Cupă cu UTA şi a fost umilită de formaţia lui Adrian Mihalcea. UTA s-a impus cu 3-0.
