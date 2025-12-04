"Louis Munteanu e marcator, e șiret!" Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului - Antena Sport

Închide meniul
“Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 8:55

Comentarii
Louis Munteanu, bucurie după golul marcat în România - Moldova 2-1/ Profimedia

Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei lasă de înţeles că negocierile nu s-au încheiat.

Prima ofertă înaintată lui Neluțu Varga a fost de 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu și Lindon Emërllahu, acum e de aşteptat ca Gigi Becali să vină cu îmbunătăţiri la ea, atât pentru patronul ardelenilor, cât şi pentru jucător. Negocierile s-au împotmolit data trecută la salariul atacantului român, care a avut, în viziunea finanțatorului roș-albaștrilor, cerințe exagerate față de ceilalți jucători din lotul campioanei României.

După meciul pierdut cu UTA, Becali a lăsat de înţeles că reia tratativele pentru Louis Munteanu. „E talentat (n.r. Tavi Popescu), dar nu e de talia lui Munteanu. Munteanu e fotbalist. Dacă are om lângă el, doctor, preparator, să se ocupe numai de el. Nu era genul ăla de om. El se mișca, bun, talentat, dar Munteanu e marcator, e șiret. El de vreo patru ani nu duce viață sportivă. Eu am mizat că îi dublez valoarea prin viață sportivă, pe asta am mizat, de fapt. Popescu nu duce viață nesportivă. El are alte probleme. Nu se îmbărbătează, e copilăros”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

