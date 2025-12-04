Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Shaquille O'Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Shaquille O’Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Dan Roșu Publicat: 4 decembrie 2025, 8:54

Comentarii
Shaquille ONeal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Shaquille O'Neal, pe scenă - Profimedia Images

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi World Cup 2026, ce va fi live în AntenaPLAY. El va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american, printre care fostul star al NBA, Shaquille O’Neal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca jucător, această competiţie reprezenta împlinirea supremă. Astăzi, sunt onorat să continui să mă implic în ea, alături de personalităţi extraordinare, pentru a dezvălui componenţa celor douăsprezece grupe pe care întreaga lume o aşteaptă cu nerăbdare”, s-a bucurat, într-un comunicat publicat miercuri de FIFA, fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, care va fi asistat de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson.

Vedete uriaşe la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Pentru acest eveniment, duo-ul anglo-american va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american. Pe lângă Eli Manning, fostul quarterback al New York Giants din NFL, câştigător de două ori al Super Bowl, care va fi prezent pe covorul roşu, vor fi patru persoane care vor extrage numele celor 48 de selecţii calificate pentru tragerea la sorţi, fiecare având alocată o urnă: Tom Brady, legenda NFL, Wayne Gretzky, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria NHL, Aaron Judge, vedeta New York Yankees, de şapte ori All-Star în MLB, şi Shaquille O’Neal, cvadruplu campion NBA şi membru al Hall of Fame.

În urma tragerii la sorţi din istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, de vineri, 5 decembrie, ora 19.00, România va afla pe cine va înfrunta la turneul final de anul viitor dacă va reuşi să câştige barajul din martie. Tricolorii pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un nou proces de selecție
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un nou proces de selecție
9:37
“Examenul final!” Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după un nou eşec pe banca Emiratelor Arabe Unite
9:30
Pe Lando nu-l ajută istoria. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea cursei pentru titlu din Formula 1
9:24
Cristi Chivu i-a felicitat pe puştanii lui Inter, după 5-1 cu Venezia: “Sunt fericit pentru jucătorii de la Primavera”
9:13
Veste bună pentru FCSB înaintea derby-ului! Titularul care se accidentase poate juca împotriva lui Dinamo
8:55
“Louis Munteanu e marcator, e șiret!” Gigi Becali, anunţ despre transferul atacantului
8:43
FCSB, făcută praf după eşecul umilitor cu UTA: “Plictisiţi, deconectaţi de absolut orice”
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad 6 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz