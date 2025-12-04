Shaquille O'Neal, Tom Brady sau Wayne Gretzky, alături de Rio Ferdinand la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 - Antena Sport

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi World Cup 2026, ce va fi live în AntenaPLAY. El va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american, printre care fostul star al NBA, Shaquille O’Neal.

„Ca jucător, această competiţie reprezenta împlinirea supremă. Astăzi, sunt onorat să continui să mă implic în ea, alături de personalităţi extraordinare, pentru a dezvălui componenţa celor douăsprezece grupe pe care întreaga lume o aşteaptă cu nerăbdare”, s-a bucurat, într-un comunicat publicat miercuri de FIFA, fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, care va fi asistat de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson.

Vedete uriaşe la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Pentru acest eveniment, duo-ul anglo-american va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american. Pe lângă Eli Manning, fostul quarterback al New York Giants din NFL, câştigător de două ori al Super Bowl, care va fi prezent pe covorul roşu, vor fi patru persoane care vor extrage numele celor 48 de selecţii calificate pentru tragerea la sorţi, fiecare având alocată o urnă: Tom Brady, legenda NFL, Wayne Gretzky, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria NHL, Aaron Judge, vedeta New York Yankees, de şapte ori All-Star în MLB, şi Shaquille O’Neal, cvadruplu campion NBA şi membru al Hall of Fame.

În urma tragerii la sorţi din istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC, de vineri, 5 decembrie, ora 19.00, România va afla pe cine va înfrunta la turneul final de anul viitor dacă va reuşi să câştige barajul din martie. Tricolorii pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026.