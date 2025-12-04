Verdictul lui Daniele De Rossi după ce Nicolae Stanciu a jucat în ruşinosul Atalanta - Genoa 4-0 - Antena Sport

Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei. Revenirea lui nu a fost una de bun augur, deoarece Genoa a fost umilită, cu 4-0. Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, iar meciul cu Atalanta a fost primul pentru el şi cu Daniele De Rossi antrenor.
„Te așteptai la mai mult de la Carboni și Stanciu?”, l-a întrebat un jurnalist pe antrenorul „Grifonului”.
„Nu îmi place să vorbesc despre indivizi în public. Vom analiza totul mâine. Cred că nu este ușor să fii nevoit să demonstrezi totul imediat, mai ales când joci 10 contra 11. Nu judec negativ prestațiile altora, pe de altă parte, trebuie întotdeauna să ai încredere în echipă”, a răspuns Daniele De Rossi, conform Tuttomercatoweb.
Nicolae Stanciu a evoluat 70 de minute în Atalanta – Genoa şi a primit nota 7 pentru evoluţia sa, cea mai bună din echipă.
